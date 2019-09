Consumo de nutrientes funcionais ajuda a prevenir doenças cardíacas

O Dia do Coração é comemorado no dia 29 de setembro e foi instituído pela Federação Mundial do Coração para chamar a atenção das pessoas para a importância do cuidado com esse órgão vital.

De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 300 mil pessoas são vítimas de mortes por doenças cardíacas no Brasil, todo ano. No entanto, esse cenário pode ser revertido com mudanças de hábitos, como melhora da alimentação, a prática de exercícios físicos, a interrupção do tabagismo e a redução do consumo de álcool.

Além de levar um estilo de vida mais saudável, incluir alguns nutrientes na dieta também ajuda a manter a saúde do coração. Estudos já mostraram que fatores como colesterol alto, hipertensão e diabetes podem ser evitados com o consumo de alimentos saudáveis. Diante disso, já existem soluções para bebidas e alimentos que ajudam a fortalecer a dieta e oferecem os benefícios que buscamos para a saúde.

Os negócios de Nutrição e Farma, da Basf, vêm desenvolvendo nutrientes que podem ser incluídos na dieta para reforçar o cuidado com a saúde e medicamentos para o tratamento de possíveis doenças. Neste ano, a empresa lançou para a indústria de alimentos e suplementação a Vitamina K2, nutriente que desempenha um papel importante na prevenção de males cardiovasculares, como as doenças cardíacas coronarianas (DAC), que é a principal causa de mortalidade em todo o mundo.

Além da novidade da Vitamina K2, a Basf também possui em seu portfólio outros ingredientes como:

Fitoesterois contribuem para a redução de até 12% do colesterol total, incluindo o LDL, chamado de colesterol “ruim”, que pode provocar o entupimento das artérias e também diminui os triglecídios. Os fitoesterois, ou esteróis vegetais, são compostos por gordura natural de diversas plantas, como sementes de óleo, grãos, nozes, legumes, vegetais e sementes de frutas.

De acordo com a IAS (Sociedade Internacional de Aterosclerose), é recomendado consumir 2g por dia. A dieta do dia a dia pode não garantir a ingestão suficiente de fitoesteróis e o consumo dos alimentos ultraprossessados também compromete essa proporção. Seria preciso ingerir 800 g de óleo de soja, 4 kg de farinha de trigo ou 5 kg de brócolis, segundo o FDA (Food Composition Data Base). Os alimentos fortificados com fitoesteróis, como margarinas ou a suplementação por cápsulas podem garantir essa quantia diária.

Licopeno é uma das melhores fontes antioxidantes e previnem o efeito oxidativo, desequilíbrio dos radicais livres e o sistema antioxidante das células. O consumo diário de lipoceno ajuda a evitar doenças como a arteriosclerose, lesão por isquemia, infarto do miocárdio, síndromes metabólicas, obesidade e diabetes mellitus. Esse ingrediente está presente no tomate, melancia, goiaba e mamão. Além dos alimentos naturais, ele também compõe suplementos para a prevenção de doenças, não só cardiovasculares, como também do fígado e câncer de próstata.

Ômega 3

Grande aliado na prevenção de doenças cardiovasculares, ele ajuda a regular a pressão arterial e frequência cardíaca, além de prevenir arteriosclerose e infarto do miocárdio. Os dois tipos mais relevantes, DHA e EPA não são produzidos naturalmente pelo corpo humano e são encontrados apenas em espécies marinhas. A ingestão da quantidade recomendada seria cerca de 50g de salmão cru, 25 g de arenque cru ou 17 ovos grandes, podendo também ser consumidos por meio de alimentos enriquecidos ou suplementos.

Além disso, o ômega 3 contendo EPA e DHA de alta pureza (no mínimo 90% de ômega 3) é oferecido em forma de ativo farmacêutico para tratamentos de hiperlipidemia e hipertrigliceridemia, cada um com diferentes tipos e dosagens do ativo. Produtos finais contendo este ativo da Basf já estão no mercado e são aprovados pelas agências regulamentadoras dos EUA e da Europa. Importante ressaltar que estes ômegas de alta concentração são vendidos somente sob prescrição médica e não podem ser usados como suplementos alimentares.

Assim como para a saúde do coração e em outros cuidados, a Basf tem o comprometimento de desenvolver, em suas diversas frentes de negócio, soluções que atendam às diferentes necessidades dos consumidores, como a prevenção por meio do consumo de nutrientes e ativos para medicamentos para o tratamento de doenças.