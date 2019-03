Consamu Oeste: Exonerações provocam mal-estar generalizado

Palotina – Referência do Consamu Oeste nos últimos quatro anos, o médico Rodrigo Nicácio foi exonerado ontem do cargo de diretor técnico sem explicação alguma. Rodrigo foi um dos principais articuladores do (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná) e assumiu várias “brigas”, desde o quase fechamento do consórcio, há dois anos devido à falta de dinheiro, até a retenção de macas pelas UPAs de Cascavel por conta da falta de leitos. Sua saída pegou a todos de surpresa, especialmente ele, que foi notificado por mensagem de WhatsApp, e gerou um mal-estar generalizado na região.

Conforme o apurado pela reportagem, a exoneração teria sido uma decisão interna da gestão do consórcio presidido pelo prefeito de Palotina, Jucenir Leandro Stentzler.

A reportagem tentou contato com Jucenir, mas ele não atendeu as ligações. O vice-presidente do Consórcio, o prefeito de Corbélia, Giovani Hnatuw, estava em viagem e não foi localizado para comentar a decisão.

Outros nomes

Na exoneração, publicada nessa quarta-feira, estão ainda os desligamentos do diretor-administrativo, Luis Antonio Siqueira; e do diretor-geral, José Peixoto da Silva Neto. Contudo, Peixoto deverá seguir na função com recontratação já em curso.

Magoado

O médico Rodrigo Nicácio se mostrou bastante chateado, pois, segundo ele, foi informado da demissão por WhatsApp. Ele afirma que não foi comunicado sobre o motivo do desligamento e que esperava ser comunicado de forma mais respeitosa.

Nicácio, que estava na função havia quatro anos, divulgou nota afirmando que, “ainda abatido e até magoado, deixo o consórcio profundamente descontente com a forma como fui notificado, praticamente descartado, não sendo compatível com minha entrega pessoal, dedicação e tempo de prestação de serviços e resultados entregues à comunidade. Sigo firme com meus plantões, regulação e disposição continua em ajudar a quem precisa do serviço, no meu vínculo como concursado”.

O médico José Luiz assume interinamente a direção técnica até definição de novo diretor efetivo pela presidência do Consamu.

box

Decisão interna

A saída provocou um grande mal-estar na instituição. Ontem, o presidente do Consórcio teria se reunido com a direção para definir as futuras mudanças, mas nenhuma informação oficial foi repassada. Já José Peixoto que segue no cargo, informou que houve a exoneração por Diário Oficial, não pela rede social de troca de mensagens. O desencontro teria ocorrido devido a uma viagem de Rodrigo Nicácio a Maceió, onde o pai estava em tratamento.

A Secretaria de Estado da Saúde foi procurada pela reportagem para saber se houve comunicação dos desligamentos e os motivos para as exonerações, mas afirmou que se trata de uma decisão administrativa da diretoria do consócio e que não participou das decisões.

Ao Jornal O Paraná, Nicácio afirmou que não houve acontecimento que justificasse seu desligamento, descartou a existência de processos ou investigações e também não acredita que as demissões estejam vinculadas a uma espécie de desmonte do Consamu, reforçando que a estrutura é referência, e serve como modelo em todo o Estado do Paraná.