Condutor armado e embriagado é preso em Toledo

Policiais militares da 1ª companhia do 19° Batalhão de Toledo, efetuaram ontem(30), por volta as 20h20 a prisão em flagrante de um indivíduo de 39 anos que estaria realizando ameaças, à sua ex esposa, com uma arma de fogo e conduzindo um veículo Ford F250, de cor preta.

Acionada pela Central de operações, a equipe iniciou as buscas e visualizou o veículo descrito na denúncia nas proximidades de uma revendedora de veículos, na Av. Parigot de Souza. O condutor ao perceber a presença da polícia iniciou uma tentativa de fuga, que se encerrou no cruzamento com a Rua São João, quando a equipe policial obteve sucesso em abordar o veículo. Ao realizar busca pessoal no indivíduo, foram localizados 2 carregadores municiados, com munições intactas.

No veículo foi encontrada uma Pistola calibre .380 carregada, e com um carregador também municiado, além de um coldre para o porte velado do armamento. Ainda, foi localizada uma grande quantia de dinheiro em espécie e folhas de cheque preenchidas. O indivíduo se negou a realizar o teste com o aparelho bafômetro, porém apresentava visíveis sinais de embriaguez como, por exemplo, olhos avermelhados, fala desconexa, andar cambaleante e forte odor etílico. O cidadão não apresentou documento de porte de arma de fogo.

Em sua residência foram localizados comprimidos de Ecstasy. O indivíduo preso já havia sido denunciado anteriormente por ter realizado abordagens e disparos de arma de fogo na cidade de Toledo anteriormente. Ao todo foram apreendidas 58 munições, uma arma de fogo Pistola Calibre .380, 3 comprimidos de Ecstasy, R$7.613,75 em espécie, 4 folhas de cheque num total de R$4.667,00.

O indivíduo e todo o material apreendido foi encaminhado à 20a SDP, de Toledo, para os procedimentos de polícia judiciária.