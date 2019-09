Compristas de Curitiba são assaltados por falsos policiais

Uma van de Curitiba, que vinha do Paraguai, foi abordada na BR-277 perto de Cascavel por quatro pessoas em um Astra. De acordo com as vítimas, os bandidos vestiam roupas da Polícia Civil e do Exército Brasileiro e portavam armas longas e, assim que a Van parou, deram voz de assalto. “Eles mandaram todo o mundo sair rápido da van se não iriam atirar. Nós saímos todos e eles levaram a Van, com certa dificuldade, porque não sabiam exatamente como dirigir”, conta uma das vítimas.

O local em que as vítimas foram deixadas era perto de um posto de combustíveis e, após avisarem a polícia, uma das vítimas acionou o rastreador do celular, que havia ficado na Van. Assim, os policiais conseguiram localizar o veículo no Loteamento Siena, próximo à Expovel. Todos os pertences das vítimas estavam no local, apenas as mercadorias foram levadas pelos bandidos que fugiram.

As vítimas registraram a ocorrência, que será investigada pelo GDE (Grupo de Diligências Especiais).

Eles contaram que a Polícia Militar já havia identificado possíveis suspeitos que foram reconhecidos por alguns dos passageiros da Van. Não há estimativa de prejuízo dos compristas.