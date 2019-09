Comitiva do Paraguai visita unidades penais de Foz do Iguaçu

Um comitiva fomada por membros do Ministério da Justiça e do sistema penitenciário do Paraguai visitaram na quinta-feira (4), as unidades prisionais de Foz do Iguaçu.

O objetivo do grupo foi conhecer o trabalho desenvolvido nas penitenciárias, bem como os sistemas e procedimentos de segurança implantados nas unidades, a fim de buscar informações que os ajudem a modernizar e melhorar as atividades no ambiente penitenciário do país vizinho.

O grupo, que foi recebido e acompanhado pelo coordenador regional do Depen, em Foz do Iguaçu, Marcos Marques, esteve composto pelas seguintes autoridades: vice ministra de Política Criminal do Paraguai, Alejandra Peralta, diretor geral de Estabelecimentos Penitenciários, Carlos Figueredo, membro do Grupo de Operações Especiais da Polícia do Alto Paraná, Cesar Horácio Medina, convidado internacional, Giuseppe Chiappetta, chefe do Departamento Judicial da Polícia do Alto Paraná, Juan Ramon Ortiz, o representante da PNP no Comando Tripartite, Marcelo Augusto Cristaldo, o chefe da Unidade de Inteligência Penitenciária, Mario Quiñónez, chefe regional Contra Crimes Econômicos e Financeiros, Oscar Ruben Vazques Rodrigues, o representante da Polícia Rodoviária Federal, Sérgio Leonardo Gomes e o membro da Inteligência Penitenciária,Walter Acuña.

Durante a visita, as autoridades conheceram as Penitenciárias Estaduais de Foz do Iguaçu (PEF 1 e PEF 2), a Cadeia Pública Laudemir Neves (CPLN) e a Penitenciária Feminina de Foz do Iguaçu – Unidade de Progressão (PFF – UP).

“Foi um dia muito produtivo, de troca de informação e estreitamento dessas lideranças com o Departamento Penitenciário do Paraná. Durante as visitas, em cada unidade, foi possível mostrar as particularidades de cada um e como o trabalho é desenvolvido. Por meio dessa visita esta comitiva teve a oportunidade de levar as boas práticas realizadas pelo Depen, para serem implantadas nas unidades de lá”, destacou o coordenador regional, Marcos Marques.