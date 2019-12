Comércio: 90,9% dos paranaenses ainda estão endividados

O endividamento das famílias paranaenses ficou em 90,9% em novembro conforme dados da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) e da Fecomércio PR (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná). Este é o maior percentual no ano (repetiu em setembro). Em abril registrou o menor (88,8%). Em novembro de 2018 o índice era de 89,2%.

O percentual de famílias com algum tipo de dívida segue nesse patamar desde junho, com poucas variações. A parcela de endividados com contas em atraso foi de 29,4% no mês passado e os que não terão condições de pagar seus débitos correspondiam a 10,8%.

No cenário nacional também houve elevação no endividamento médio dos brasileiros, que passou de 64,7% em outubro para 65,1% em novembro.

Tipo e renda

O cartão de crédito, tradicionalmente o principal motivo de endividamento, correspondeu a 76,2% das dívidas dos paranaenses em novembro. O financiamento imobiliário abrangeu 7,5% das contas a pagar, enquanto o financiamento de veículo concentrou 6% dos débitos.

O comprometimento médio da renda com dívidas ficou em 32,6%. A maioria dos paranaenses, 67,6%, compromete de 11% a 50% de seus rendimentos com dívidas.

O tempo médio de comprometimento do paranaense com dívidas ficou em 6,2 meses em novembro, sendo que a maior parte das dívidas, 48,9%, foi contraída por até três meses. As dívidas por mais de um ano corresponderam a 37,6%.

A inadimplência, que é o atraso no pagamento acima de 90 dias, atingiu metade dos endividados com contas em atraso e é um pouco maior entre as famílias com renda até dez salários mínimos, com 50,4%, ante 48,5% entre as famílias com renda acima deste patamar.