Comboio de caminhões preparados para contrabando é apreendido na Ponte Internacional da Amizade

Uma ação da Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal e Exército Brasileiro resultou na apreensão de três caminhões com fundos falsos na Ponte Internacional da Amizade nesta sexta-feira (5).

As equipes abordaram os veículos por volta das 12h. Após uma inspeção minuciosa, os servidores encontraram fundos falsos no baú dos caminhões. O horário escolhido pelos motoristas para atravessar a ponte coincide com o intervalo dos funcionários do escâner veicular disponível na aduana.

Os servidores encontraram eletrônicos, pneus e outras mercadorias com alto valor agregado nos compartimentos.

As mercadorias e os veículos foram apreendidos, ambos estão sujeitos à pena de perdimento por parte da União por tratar-se de transporte de bens ocultos com o intuito de ludibriar a fiscalização.

Um motorista fugiu, outros dois foram encaminhados à Polícia Federal para prestar esclarecimentos. Representações Fiscais para Fins Penais serão encaminhadas ao Ministério Público para apurar os ilícitos. Ainda não há estimativa de valores.