Comboio da Saúde vacina cerca de 500 caminhoneiros contra a gripe na BR-277

Muitos caminhoneiros por conta do trabalho que exercem ficam impossibilitados de frequentarem os postos de saúde para a vacinação, para resolver este problema, o Comboio da Saúde se tornou um ponto de vacinação, às margens da BR-277, nesta terça-feira (12) e vacinou quase 500 pessoas.

Haverá uma segunda etapa desta ação na quinta-feira, das 9h às 16h, no Posto Rosário II, KM 584 da BR-277 que atenderá aos caminhoneiros que trafegam na BR-277 sentido Curitiba-Cascavel. Já o SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário), próximo ao posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal), também conta com uma equipe de saúde para a vacinação dos que viajam sentido Cascavel-Curitiba. Para ter acesso à vacina, os profissionais deverão apresentar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) na categoria C, D ou E ou crachá funcional.

Os caminhoneiros também recebem Kits de higiene, com álcool gel e máscara, para garantir a proteção durante as viagens e um kit de lanche.