Comando da PM acompanha suspeita de golpe na região

Cascavel – Procurada pela reportagem do Jornal O Paraná a respeito do suposto envolvimento de um policial militar em um esquema de administração de moedas virtuais que deixou pelo menos 500 vítimas e resultou em um prejuízo financeiro de cerca de R$ 5 milhões na região de Cascavel, o Comando-Geral da Polícia Militar do Paraná confirmou ontem que a Corregedoria apura o caso. Há suspeitas de que o policial seria um dos líderes do grupo.

Já o 6º Batalhão da Polícia Militar de Cascavel informou que o policial atua em Anahy e que segue suas funções normalmente.

A reportagem sobre o caso foi publicada na edição dessa quarta-feira (22) pelo Jornal O Paraná e pode ser conferida no site (oparana.com.br).