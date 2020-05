Com índice de isolamento em 39%, Cascavel ultrapassa os 100 casos de covid-19

Cascavel atingiu os 102 casos confirmados de covid-19. O boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta terça-feira (12) também mostra que o índice de isolamento no município é de 39%.

Nos primeiros dias de pandemia (semana de 22 a 28 de março), a cidade chegou a registrar 54% de isolamento e com o passar dos dias o índice de isolamento caiu conforme mostra o gráfico abaixo:

O boletim também mostra que além dos casos positivos (102), outras 22 pessoas aguardam o resultado dos exames. Nessa segunda-feira (11), também foi confirmada a quarta morte pelo novo coronavírus no município.

Dos pacientes positivos, 88 tiveram resultado por exame laboratorial, nove por teste rápido e cinco por teste clínico-epidemiológico.

Já foram descartados 369 casos com exame e 51 por teste rápido. As pessoas que foram liberadas do isolamento domiciliar já são 4.546 e 217 estão em isolamento sendo monitoradas pela Secretaria de Saúde.

Clique aqui e confira o Boletim Oficial do dia 12/05/2020.