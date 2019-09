Com gol no fim, Palmeiras bate o Goiás e volta a vencer na Série A

Foi no último lance do jogo, mas o Palmeiras enfim reencontrou o caminho das vitórias. Na noite deste sábado (7), pela 18ª rodada do Brasileirão, os paulistas enfrentaram o Goiás, no Serra Dourada, e saíram de campo com um triunfo de virada por 2 a 1. Rafael Vaz abriu o placar para o Esmeraldino, enquanto Willian e Gustavo Scarpa marcaram para os visitantes.

Com o resultado, o Palmeiras assumiu a terceira posição e soma agora 33 pontos. Já o Goiás tem 21 e caiu para a 14ª colocação. Confira a tabela da Série A!

O jogo

No Serra Dourada, foi o Verdão paulista que começou pressionando no ataque. Com menos de um minuto de bola rolando, Zé Rafael recebeu bom passe de Bruno Henrique e bateu com perigo. E aos quatro, depois de boa trama entre Dudu e Diogo Barbosa, o lateral fez o cruzamento rasteiro, mas Luiz Adriano não conseguiu fazer o desvio. O Palmeiras seguiu no campo ofensivo, só que aos poucos o Goiás foi colocando ordem na casa e, aos 19, Rafael Vaz soltou uma bomba da intermediária para abrir o placar: 1 a 0. Tentando o empate, os visitantes criaram boas chances com Luan, Dudu e Victor Hugo, mas nas três Tadeu apareceu para salvar o Esmeraldino.

Na etapa complementar, o Palmeiras voltou a dominar a partida. A pressão no ataque começou com Dudu, aos 22. Na sequência, após cruzamento, Willian pegou a sobra e finalizou, mas Fábio Sanches já em cima da linha afastou o perigo. Na marca dos 31, Borja foi quem apareceu para os paulistas. Dudu tabelou com Marcos Rocha e colocou a bola na área, o atacante chegou no carrinho e viu Marcos salvar o Goiás. Cinco minutos depois, a insistência palmeirense, enfim, surtiu efeito. Scarpa deu ótimo passe em profundidade para Willian, que saiu de frente para a meta e não perdoou: 1 a 1. Nos minutos finais do confronto, o time da casa teve boa chance retomar a vantagem em cobrança de falta de Renatinho, mas Jailson operou um milagre para evitar o gol. Só que as emoções não pararam por aí. E no último lance, Gustavo Scarpa aproveitou uma sobra na entrada da área e sacramentou a vitória paulista fora de casa: 2 a 1.