Coluna Bandeirada do dia 22 de maio de 2019

Edivan Monteiro vai correr com Thunder

O cascavelense Edivan Monteiro, da equipe Cascavel Diesel, é um dos competidores que disputarão o título da categoria Super Sênior no Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel. A prova será disputada sábado no Kartódromo Delci Damian.

Edivan ocupa a quarta colocação, com 32 pontos, oito a menos do que o líder Márcio do Lago. Para a prova decisiva, Edivan espera contar com o chassis Thunder, mas, se o equipamento não chegar a tempo, ele deixará para o Open do Brasileiro, a ser disputado de 27 a 29 de junho.

Para o Brasileiro, em julho, é certo que Edivan estará em Thunder. “Chegamos à conclusão de que o chassis Thunder será o melhor para o Brasileiro. Será importante já competir com ele na Final do Metropolitano. Mas, de qualquer forma, estou preparado para a prova”, afirma Edivan.

Classificação da categoria Super Sênior

Pos. Piloto Pontos

1º) Márcio do Lago 40

2º) Osvaldo Drugovich Júnior 37

3º) Valdeno Brito 35

4º) Edivan Monteiro 32

5º) Markeson M. Santos 22

6º) Douglas Pierosan 13

7º) Antonio de Oliveira Júnior 12

8º) Everson Aquino 12

9º) Marcelo Arruda 8

Brasileiros se destacam no rali sul-africano

Bicampeões brasileiros, Marcos Baumgart e Kleber Cincea fizeram no último fim de semana seus retornos ao Campeonato Sul-Africano de Rali Cross Country (SACCS, na sigla em inglês). Competindo pela equipe oficial da Ford com a Neil Woolridge Motorsport na Berg 400, a dupla da X Rally Team terminou a prova em segundo lugar, fazendo dobradinha com Lance Woolridge e Ward Huxtable. O desempenho da dupla, porém, não foi premiado com presença no pódio. Marcos e Kleber foram punidos com o acréscimo de dez minutos no tempo total de prova por não terem parado completamente o NWM Ford Ranger da classe T em um dos vários cruzamentos de pista do trajeto.

Morre Niki Lauda, um dos gênios de todos os tempos

Morreu na noite de segunda-feira (20), aos 70 anos, o austríaco Niki Lauda, um dos grandes gênios do automobilismo de todos os tempos. Lauda, que recentemente passou por um transplante de pulmão, faleceu em casa, ao lado de familiares.

A Merdeces-Benz divulgou nota, lamentando a morte de seu consultor técnico: “O mundo do automobilismo perdeu seu maior lutador. A família Mercedes perdeu um mentor incrível. E eu perdi um amigo verdadeiro. Obrigado Niki!”, disse Dieter Zetsche, presidente da Daimler AG e CEO da Mercedes-Benz Cars.

Ola Källenius, CEO eleito da Daimler AG e da Mercedes-Benz AG, acrescentou: “Lamentamos a perda de uma pessoa muito especial que mostrou ter um espírito de luta fantástico. Niki Lauda alcançou um enorme sucesso e teve um inegável impacto no automobilismo. Ele era um piloto de corrida excepcionalmente talentoso e uma verdadeira inspiração como empresário.

Em 2012, Niki Lauda foi nomeado presidente não executivo da Mercedes-Benz Grand Prix Ltd. Enquanto exercia esse papel, Niki venceu os campeonatos mundiais de Fórmula 1 de pilotos e construtores com a Mercedes-AMG Petronas Motorsport cinco vezes consecutivas entre 2014 e 2018. “Niki sempre será uma das maiores lendas do nosso esporte – ele combinou heroísmo, humanidade e honestidade dentro e fora do cockpit”, disse Toto Wolff, chefe de equipe da Mercedes-AMG Petronas Motorsport. “Niki, você é simplesmente insubstituível, nunca haverá outro como você. Foi uma honra chamá-lo de nosso presidente – e meu privilégio de chamá-lo de amigo”.

Cacá e Jimenez

Após a histórica dobradinha brasileira em Mônaco, Cacá Bueno e Sérgio Jimenez disputam a oitava etapa do Jaguar I-PACE e-TROPHY neste fim de semana em Berlim, na Alemanha, de olho na luta pelo título – que entra na reta final. Com o segundo lugar conquistado em Mônaco, Sergio Jimenez já se posiciona como um dos fortes candidatos à taça: ele é o vice-líder da tabela, com 92 pontos, apenas um ponto atrás do líder. Cacá venceu de ponta a ponta a etapa passada e subiu para a quarta colocação na classificação geral do campeonato com 70 pontos.

Racing Day

O próximo domingo será o Racing Day, com as duas provas mais importantes do automobilismo mundial. Pela manhã, no horário de Brasília, será disputado o GP de Mônaco de Fórmula 1; e, à tarde, as 500 Milhas de Indianápolis.