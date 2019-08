Coluna Bandeirada do dia 20 de agosto de 2019

Beto Monteiro e Salustiano vencem a Copa Truck em Santa Cruz do Sul

A Copa Truck abriu domingo a Terceira Copa da temporada 2019 com casa cheia, tempo bom (ao contrário da chuva que foi prevista) e vitória de Beto Monteiro e Paulo Salustiano no circuito de Santa Cruz do Sul (RS). Ambas as provas tiveram de tudo: falhas mecânicas cinematográficas, muitas trocas de tinta e lances que provocaram polêmicas entre os pilotos.

Largando da pole na corrida 1, Beto foi pressionado o tempo todo por Leandro Totti e Paulo Salustiano. Porém, com sangue frio e muita habilidade, o piloto da Volkswagen conseguiu se presentear pelo aniversário de 43 anos (completados no domingo) com a quinta vitória na temporada em dez corridas realizadas – fazendo dele o nome a ser batido em 2019.

Já a segunda corrida teve o piloto da casa Régis Boessio largando na ponta por causa do grid invertido. O gaúcho bem que tentou, mas não foi páreo para os concorrentes e foi desabando na tabela após a terceira volta. Coube então a Felipe Giaffone e Paulo Salustiano dominarem o espetáculo e protagonizarem o momento mais polêmico do fim de semana.

Em uma disputa dura, com direito a um enrosco no fim da reta principal, Salustiano conseguiu efetuar a ultrapassagem após os dois esparramarem para a área de escape da curva 1. Giaffone não escondeu a insatisfação pelo incidente, enquanto Salustiano seguiu livre para somar seu terceiro triunfo neste ano.

Agora, a Copa Truck faz um intervalo de 15 dias até a prova que define a Terceira Copa em Rivera, no Uruguai – única prova internacional de 2019.

Resultado da Corrida – 6 primeiros

Pos. Piloto Marcas Tempo

1º) Beto Monteiro Volkswagen 11 voltas em 25m53s631

2º) Leandro Totti Mercedes-Benz a 2s674

3º) Paulo Salustiano Volkswagen a 3s850

4º) Wellington Cirino Mercedes-Benz a 6s020

5º) Renato Martins Volkswagen a 6s952

6º) André Marques Mercedes-Benz a 8s009

Resultado da Corrida 2

1º) Paulo Salustiano Volkswagen 14 voltas em 25m25s385

2º) Felipe Giaffone Iveco a 8s394

3º) André Marques Mercedes-Benz a 10s410

4º) Wellington Cirino Mercedes-Benz a 10s722

5º) Leandro Totti Mercedes-Benz a 11s036

6º) Regis Boessio Volvo a 12s987

Classificação da Terceira Copa:

1º) Paulo Salustiano 36 pontos

2º) Leandro Totti 31

3º) Felipe Giaffone 29

4º) André Marques 28

5º) Wellington Cirino 28

6º) Beto Monteiro 27

7º) Regis Boessio 22

8º) Renato Martins 21

9º) Luiz Carlos Zapelini 18

10º) Pedro Paulo 17

11º) Djalma Pivetta 12

12º) José Augusto Dias 11

13º) Jaidson Zini 10

14º) Clodoaldo Monteiro 8

15º) Danilo Alamini 8

16º) Djalma Fogaça 5

Loth amplia vantagem no Enduro

Emerson “Bombadinho” Loth venceu a nona e a décima etapa do Campeonato Paranaense de Enduro de Regularidade, somando pontos importantes na categoria principal, a Master. A disputa aconteceu domingo, durante o 18º Enduro Cidade de Palmeira. Os demais vencedores da rodada foram Clecio Hiert na classe Sênior; Claudio Telmar Hiert, na Over 40; Evair Cardoso, na Open 40; Marcos Cesar Szyminovicz, na Over 50; Reinder Mattheus Barkema Neto, na Júnior; Ricardo de Geus, na Novatos; e Luciano Precybelovicz, na categoria Trail Turismo. A próxima etapa está programada para 6 de outubro, em Guarapuava.

Copa HB20

O estreante Luiz Sena Júnior, em dupla com Maicon Roncen, venceu a prova de sábado da quarta etapa da Copa HB20 disputada em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Diego Augusto e Roger Sandoval (que forma dupla com Vitor Genz) completaram os três primeiros da Pro. Vitor Genz venceu no domingo. Na categoria Super, a vitória nos dois dias foi de Kleber Eletric.

Cascavelenses

Competindo na categoria Pró, Edgar Favarin foi o melhor cascavelense na Copa HB20 em Santa Cruz do Sul. Correndo em dupla com Odair dos Santos, ele foi quinto na prova de sábado. Com o grid invertido, Odair largou na pole no domingo e terminou em quinto. A dupla Felipe Carvalho/Caito Carvalho marcou pontos nos dois dias. Felipe foi sexto na prova de sábado e Caíto nono no domingo.

Em Cascavel

A próxima etapa, a quinta da temporada, será disputada 6 de outubro, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel.

GP do Bem

A Stock Car se prepara para sua corrida mais badalada, neste domingo, em Interlagos: a Corrida do Milhão. Além de intensa programação, o vencedor de 2013, Ricardo Zonta, fará parte do GP do Bem, que será no sábado, às 13h. No evento, em prol do Instituto Ingo Hoffmann, o ex-F-1 levará uma das figuras mais importantes do esporte brasileiro: a rainha Hortência Marcari, a maior estrela do basquete brasileiro.