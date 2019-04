Coluna Bandeirada do dia 20 de abril de 2019

Jones Jacobi leva Cascavel ao 1º título na Arrancada de Tratores

Jones Jacobi é nova estrela da Arrancada de Tratores. Ele deu o primeiro título a Cascavel na história da competição que começou em 1980 nas ruas de Maripá, no oeste do Paraná, ao vencer o GP Brasil, disputado sábado e domingo no Tratoródromo de Maripá, com a participação de 18 competidores, do Brasil e do Paraguai. Esse é o 5º GP Brasil desde que a Arrancada de Tratores foi reconhecida como competição nacional.

Na final, Jones derrotou Eduardo Jesus Faustino, da equipe Cavalo de Aço, de Santa Rita, Paraguai. Ivan Schonoski, da equipe Ferrari Rural, de Maripá, conquistou o terceiro lugar, derrotando seu primo Anildo Schanoski, da equipe 601, também de Maripá.

Além de campeão, Jones ficou também com o melhor tempo do campeonato, ao estabelecer a marca de 8s566, seguido de Ivan Schanoski, com 8s890 e Anildo Schonoski, com 9s087.

Resultado do GP de Arrancada de Tratores

1º) Jones Jacobi (Cascavel)

2º) Eduardo Jesus Faustino (Santa Rita/Paraguai)

3º) Ivan Schanoski (Maripá)

4º) Anildo Schanoski (Maripá)

5º) Carlos Eduardo Conci (Cafelândia)

6º) Andrei Pedrini (Iruña/Paraguai).

Paranaense de Enduro chega a Tamarana

A 2ª etapa do Campeonato Paranaense de Enduro FIM 2019 será disputada no próximo dia 28, na cidade de Tamarana, localizada a cerca de 60 quilômetros de Londrina. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas através do link: https://fprm.com.br/evento/13197. Cerca de 100 pilotos são aguardados pela organização do evento. A largada do primeiro competidor será às 10h. O acesso do público ao Sítio Panorama, local que recebe a realização, é gratuito. O espaço dispõe de praça de alimentação, área para camping e possibilita acompanhar de perto boa parte da disputa. A prova também será válida como 2ª etapa da Copa Norte Paranaense de Enduro FIM.

Copa HB20 empolga os irmãos Carvalho

A realização da primeira prova da Copa HB20, no último fim de semana, em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, deixou os irmãos Felipe e Caíto Carvalho empolgados. Os pilotos da equipe Sensei consideram promissora a mais nova categoria do automobilismo brasileiro.

Caíto Carvalho, mesmo não pontuando na prova de Campo Grande, ficou satisfeito e diz que a categoria vai evoluir muito. Caíto teve dificuldades nos acertos do carro e teve alguns problemas mecânicos e de toques durante das duas corridas.

Já Felipe Carvalho foi décimo na prova de sábado e sexto na de domingo. Na soma geral, conquistou o oitavo lugar, marcando seus primeiros sete pontos no campeonato. “A primeira prova mostrou que a Copa HB20 será muito competitiva. Vai evoluir muito e estou feliz por ter inscrito meu nome na história da categoria ao marcar pontos na primeira corrida”, completa Felipe Carvalho.

Treinos

Aproveitando o Feriado da Páscoa, os pilotos Pedro Aizza (Curitiba), Enzo Sá (São Paulo), Cristian Mosimann (Brusque), Guilherme Vegine (Jaraguá do Sul) e Raphael Gibara (Vitória) estão treinando desde quinta-feira no Kartódromo Delci Damian. Eles se preparam para o Campeonato Brasileiro, que será disputado em Cascavel, de 15 a 27 de julho.

Transferência

Depois de Foz do Iguaçu, Londrina também deve transferir a etapa de maio do Campeonato Metropolitano de Kart para outra data para não coincidir com a final do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel. A prova será nos dias 24 e 25 de maio, no Kartódromo Delci Damian.

Stock Car

A Stock Car anunciou que estreará no dia 5 de maio o formato de evento de dois dias, durante a primeira rodada dupla de 2019. O encontro será no autódromo Velo Città, no interior de São Paulo, e valerá pela 2ª etapa da temporada que comemora os 40 anos de história da categoria fundada em 1979 – o mais longevo e bem-sucedido campeonato do automobilismo brasileiro.