Coluna Bandeirada do dia 17 de julho de 2019

Cascavelense é 2º no Brasileiro de Kart

O cascavelense Akyu Myasava, da equipe EMS Farmacêutica/Flabom Têxtil, começou muito bem sua participação no 54º Campeonato Brasileiro de Kart, que está sendo disputado no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel. Ele foi ontem o segundo mais rápido da categoria Cadete, com o tempo de 49s885. Ele ficou 137 milésimos de segundos de Lucas Medeiros, do Distrito Federal, que fez o melhor tempo do dia.

Akyu sentiu um mal-estar no quarto treino, quando foi 13º e no meio da tarde precisou ir ao médico. Como está em casa, pode consultar com seu médico e depois de medicado está apto para os cinco treinos desta quarta-feira. Na sua melhor marca do dia foi estabelecida no terceiro treino, quando foi o segundo colocado, Nos demais ele foi quarto no primeiro, oitavo no segundo e quarto no quinto. “Foi bom o primeiro dia de treinos. Para esta quarta-feira vamos treinar com o chassis velho, o mesmo que andei no Open para escolher qual iremos usar no treino classificatório d e quinta-feira”, frisa Akyu.

Tempos combinados de ontem categoria Cadete

Pos. Piloto Estado Tempo

1º) Lucas Medeiros Silva DF 49s748

2º) Akyu Myasava PR 748

3º) Lucas Moura de Castro MG 49s888

4º) Pedro Lins DF 49s905

5º) Romullo Ribas PR 49s923

6º) Alfredinho Ibiapina PR 49s923

7º) Enzo Nienkotter SC 49s927

8º) Wagner Santilli SP 49s962

9º) Heitor Dall Agnol RS 50s042

10º) Murilo Vieira da Rocha SP 50s045

Paranaenses

11º) Firás Fahs PR 50s063

16º) Derlis Guerrero PR 50s335

25º) Alexandre Mota Filho PR 50s549

36º) Ana Beatriz M. Zanella PR 51s364

Júnior Flores

Júnior Flores, de Foz do Iguaçu, não participou dos treinos de ontem da categoria Codasur. O piloto da equipe Auto Posto Damo se sentiu mal na segunda-feira, quando dava uma entrevista, e precisou ir ao hospital, quando foi diagnosticado com intoxicação alimentar e hipoglicemia.

Firás Fahs considera bom o primeiro dia

Ao ser o 11º mais rápido da categoria Cadete ontem no Kartódromo Delci Damian, Firás Fahs considerou bom o primeiro dia de treinos do Campeonato Brasileiro de Kart, que está sendo disputado em Cascavel. O piloto da equipe Cellshop/SOS Proteção fez o tempo de 50s063, ficando a 315 milésimos de segundos de Lucas Medeiros, do Distrito Federal, que foi o mais rápido do dia.

O entusiasmo de Firás com o primeiro de treino ganha maior proporção ao se levar em conta que ele teve uma indisposição na madrugada de ontem e precisou tomar medicamentos. Não participou dos dois primeiros treinos, foi nono no terceiro e no quarto treino, e décimo no quinto.

Na combinação dos cinco treinos, ficou com o 11º mais rápido do dia. “Começamos bem, faremos alguns ajustes nos treinos desta quarta-feira, quando esperamos subir mais algumas posições”, salienta Firás Fahs.

Nesta quara-feira, a categoria Cadete terá mais cinco treinos livres no período da manhã.

Felipe e Caíto Carvalho marcam pontos na HB20

Mesmo com o acidente de Caíto Carvalho na prova de sábado, os resultados dos irmãos da equipe Sensei foram considerados bons na terceira etapa da Copa HB20, disputada no último fim de semana no circuito dos Cristais, em Curvelo, Minas Gerais.

Mesmo com o acidente de sábado, Caíto conquistou o oitavo lugar na categoria Pro. No domingo, Felipe conquistou o quarto lugar.

Com os pontos de Minas, Felipe ocupa a quinta colocação na classificação da categoria Pro, com 38 pontos, ao passo que Caíto subiu para sétimo, com 33 pontos.

Muggiati quebra motor no último treino da Codasur

O curitibano José Luiz Muggiati Neto, da equipe Philco/Trombini/Lei de Incentivo ao Esporte, teve o motor quebrado quando ia testar chassis novo e não pôde andar no quinto tempo da categoria Codasur. No combinado dos cinco treinos, classificou-se em 12º, com o tempo de 42s120, ficando a 0s55 milésimos de segundos do gaúcho Bruno Bertoncello, que foi o mais rápido, com o tempo de 41s565.

Muggiati irá testar um chassis novo da Tony Kart hoje, quando espera estar entre os cinco primeiros. Seu objetivo é ficar entre os cinco primeiros para no treino classificatório brigar pelas três primeiras colocações.