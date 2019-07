Coluna Bandeirada do dia 13 de julho de 2019

Brasileiro de Kart começa segunda

Começa nesta segunda-feira no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel, o 54º Campeonato Brasileiro de Kart. Pela última lista de inscritos antecipados e pelas projeções de inscrições que serão feitas nesta segunda-feira, na secretaria da prova, mais de 500 pilotos deverão competir na Capital do Oeste do Paraná. Eles representarão 19 estados e o Distrito Federal.

A promoção do evento é da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo), por meio da CNK (Comissão Nacional de Kart), com apoio da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo) e Kart Clube de Cascavel.

São Paulo e Paraná duelam pela glória de maior delegação. Na última lista divulgada pela CBA, São Paulo tinha 107 inscritos e o Paraná estava com 82 representantes.

Cascavelenses

Sediando a competição, Cascavel terá um time de peso no Brasileiro. Já são 12 confirmados. Akyu Myasava disputará a categoria Cadete; Eduardo Tanabe, a F-4 Super Sênior; Murilo Fiore Barcellos, a Graduados e a OK Internacional; Pedro Gurgacz, a KZ Graduados; Marcio do Lago, a Sênior A e a Super Sênior; Marcos Fernandes dos Santos, a Sênior A; Mauricio Zaffari, a Sênior A; Rafael Paiva, a Sênior A; Mailson Hailer Araujo, a Sênior B; Edivan Monteiro, a Super Sênior; Rodrigo Baptista Santos, a categoria F-4 Sênior.

Londrina

Londrina também se destaca na competição. A AKRL (Associação dos Kartistas da Região de Londrina) terá 25 representantes no Brasileiro. São eles: Júlio Conte, na Sênior A; Gabriel Bonilha Júnior, na Júnior Menor; Renato Cavalcanti, na F-4 Sênior; Luiz Fernando Berbel, na Codasur; Eduardo Giglio, F-4 Sênior; Leonardo Reis, F-4 Super Sênior Máster; Antonio Oliveira Júnior, na Super Sênior; Pedro Saderi, na OK Internacional; Carlos Saderi, na Codasur e Super Sênior; Vitor Brochado, na Sênior A; Alexandre Mariano, na F-4 Sênior; Heleno Cavalcanti, na F-4 Sênior; Gustavo Vasceli, na Novatos; Rafael Futisuki, na Júnior e Codasur Júnior; Carlos De Souza, na Sênior A; Pontalti Junior, na Sênior A; Lucas do Valle, na F-4 Sênior; Valdeno Brito, na Super Sênior; João Rapchan, F-4 Sênior; Jéferson Tierling , F-4 Sênior; Mauro Carvalho, na Sênior A; Rodrigo Vicente, na F-4 Graduados; Jedson Vicente, na Super Sênior Master; Lucas Troncoso, na F-4 Graduados; Nicolas Men Júnior, na categoria Júnior Menor e na Codasur Júnior.

Motocross

A quarta etapa do Campeonato Paranaense de Motocross será disputada neste sábado e neste domingo em Bituruna. A pista de 1.200 metros de extensão fica ao lado do Parque de Eventos da cidade. Além das provas, o público poderá ainda acompanhar as atrações da 11ª Festa do Vinho e o show de Tchê Chaleira, tudo de graça.