Coluna Bandeirada do dia 06 de junho de 2019

Open de Kart encerra 1ª fase das inscrições com descontos

Quem quer disputar o Open do Campeonato Brasileiro de Kart pagando menos pela inscrição tem até sexta-feira para se inscrever. A competição será disputada de 27 a 29 deste mês no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel. Já o Campeonato Brasileiro será de 15 a 27 de julho.

A primeira fase das inscrições, com maior desconto, vai até sexta-feira, dia 7, com a taxa de R$ 480 para as categorias Mirim e Cadete; e de R$ 1.280 para as categorias Júnior Menor, Júnior, Graduados, Sênior A, Sênior B, Super Sênior, F-4, Codasur, Codasur Júnior, Internacional OK e KZ.

De 8 a 17 de junho a taxa será de R$ 600 para as categorias Mirim e Cadete e de R$ 1.620 para as categorias Júnior Menor, Júnior, Graduados, Sênior A, Sênior B, Super Sênior, F-4, Codasur, Codasur Júnior, Internacional OK e KZ.

Após essa data, e na secretaria da prova, a taxa será de R$ 900 para as categorias Mirim e Cadete e de R$ 1.920 para as categorias Júnior Menor, Júnior, Graduados, Sênior A, Sênior B, Super Sênior, F-4, Codasur, Codasur Júnior, Internacional OK e KZ.

Para a categoria F-4, a locação do motor está inclusa no valor da inscrição.

As inscrições antecipadas poderão ser feitas pelo site www.kartclubecascavel.org.br ou pelo e-mail cleo_lunardi@hotmail.com. Cada competidor deverá enviar a ficha de inscrição preenchida (disponível no site: www.kartclubecascavel.org.br) com comprovante de pagamento.

Rafael Paiva, piloto e vice-presidente do Kart Clube de Cascavel, convida kartistas de todo o Brasil a participar do Open e destaca a importância das inscrições antecipadas: “A inscrição antecipada é uma oportunidade para o piloto pagar menos pela inscrição, mas também é importante para o clube porque permite nos prepararmos melhor para atender a todos. O Open será o último evento teste para o Brasileiro, quando a CBA fará algumas avaliações do funcionamento do cronograma, resultados das obras efetuadas, principalmente no tocante à segurança”, explana Rafael Paiva, que irá disputar a categoria Sênior A no Open e no Brasileiro.

Novo carro para o Rali dos Sertões

Faltam menos de três meses para a largada do Rali dos Sertões e a dupla Guiga Spinelli e Youssef Haddad já confirmou seu lugar no grid. Eles já têm seu nome na história da prova: Guiga é o maior vencedor da competição com cinco títulos e, juntos, venceram três edições. O desafio agora será a bordo da nova L200 Triton Sport Racing, desenvolvida para encarar as mais desafiadoras condições em todos os tipos de terrenos. O Rali dos Sertões terá uma inédita largada em Campo Grande (MS), no dia 24 de agosto, terminando em Fortaleza (CE), passando por seis estados e percorrendo mais de 4.700 quilômetros.

Sprint Race

A Sprint Race anuncia uma grande novidade para as corridas inéditas nos Estados Unidos. O vice-campeão de 2002 e 2004 na Fórmula 1 e atual líder e campeão da Stock Car de 2014, Rubens Barrichello, e seu primogênito Eduardo (Dudu) Barrichello irão acelerar as máquinas da categoria nas corridas da Internacional Cup, cujas etapas acontecerão nos icônicos circuitos de Homestead no dia 30 deste mês, e de Sebring, no dia 7 de julho, na Flórida.

Globo

Como já virou tradição, o GP do Canadá de Fórmula 1, a ser disputado domingo, não será mostrado em TV aberta no Brasil. A Globo dará preferência ao futebol. Irá mostrar ao vivo no SporTV (cabo) e pré-GP e festa do pódio, seguida de entrevistas, no portal Globo.com.

Tanabe

O cascavelense Edwardo Tanabe, campeão da categoria F-4 Super Sênior no Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel, anunciou que irá disputar o Campeonato Brasileiro de Kart e estará ausente do Open. Ele explica que não será possível participar do Open porque no mesmo fim de semana tem uma feira de cítricos em Holambra, interior de São Paulo, da qual precisa participar em função de seu trabalho.