Coluna Bandeirada do dia 04 de julho de 2019

Marcos Fernandes pronto para o Brasileiro

O cascavelense Marcos Fernandes dos Santos está pronto para o Campeonato Brasileiro de Kart, que será disputado de 15 a 27 deste mês no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel. Ele irá disputar a categoria Sênior A.

Marcos Fernandes conclui a preparação da equipe JFS Guindastes/Transdek no Open do Brasileiro, encerrado sábado. Ele frisa que a competição foi ótima como treino, mas do ponto de pista de resultados foi um desastre. “Levei pancada de todos os lados. Na final, abandonei na oitava volta, após levar mais um toque”, diz Marcos.

Mas, para o Brasileiro, Marcos Fernandes está confiante. O campeão da Sênior B na Copa Brasil de 2016 destaca que o equipamento mostrou-se competitivo no Open e agora é aguardar apenas o início do Brasileiro. “Este Brasileiro será muito competitivo e espero fazer valer o fator casa, como foi na Copa Brasil de 2016”, finaliza Marcos Fernandes.

Rafael Paiva otimista para o Brasileiro após o Open

O desempenho no Open encerrado sábado deixa o cascavelense Rafael Paiva, da equipe Atlas Ferro Velho, animado para o Campeonato Brasileiro de Kart, que terá início no próximo dia 15, em Cascavel. Rafael irá disputar a categoria Sênior A.

Rafael conquistou o sexto lugar no Open, depois de largar em décimo e ser quarto na primeira bateria, quinto na segunda, e décimo na terceira. Mas poderia ser melhor: ele era o terceiro colocado na terceira bateria, mas ao tentar assumir a segunda colocação, a duas voltas da bandeirada final, rodou e caiu para o fim do pelotão. Após recuperar algumas posições, terminou em décimo. “Forcei a ultrapassagem. Pensei em ser segundo e perdi a chance de ir ao pódio porque, se tivesse terminado a terceira bateria em terceiro, poderia ser terceiro ou quarto na classificação geral. Mas a participação no Open foi boa e estou otimista para o Campeonato Brasileiro”, salienta Rafael Paiva.

Paulo Bento

Paulo Bento, da equipe Consórcio New Holland/Clínica de Estética Harmonia/Motel Lumini/Auto Brasil Veículos, teve boa participação na terceira etapa do Campeonato Paranaense de Velocidade, disputada sábado e domingo em Londrina. Paulo foi terceiro colocado na primeira bateria da categoria Marcas A e quinto na segunda. Na soma de pontos das duas, conquistou a quarta colocação. A próxima etapa será disputada nos dias 7 e 8 de setembro, novamente em Londrina.

Sette Camara

O brasileiro Sérgio Sette Câmara (Youse/BMG/MRV/CCR/CBMM/Cemig/Gasmig/Copasa) venceu domingo a corrida 2 da sexta etapa do Campeonato Mundial de F-2, disputada no Autódromo de Spielber, na Áustria, como preliminar da Fórmula 1. O campeonato chegou à metade

Pietro Fittipaldi

Após conquistar um top-5 em Misano, Pietro Fittipaldi disputará neste fim de semana sua quarta etapa na DTM. O piloto brasileiro estará em Norisring, na Alemanha, uma das pistas mais charmosas do calendário e a única com traçado de rua. Até por isso, o circuito é conhecido como “Mônaco da DTM”.

Sprint Race

Completadas as seis corridas das três etapas iniciais da Sprint Race – Londrina (PR), Interlagos (SP) e Homestead (FL/EUA) -, os primeiros colocados das categorias PRO e GP já começam a constituir suas posições no torneio Overall, que envolve todas as etapas do campeonato, no Brasil e no exterior. João Rosate e Bruno Smielevski, que dividem o carro SR 858, lideram a PRO, somando 128 pontos, 29 a mais que o segundo colocado da categoria Vinicius Kwong (28, 99 pontos). Na GP, a disputa é mais acirrada. O topo do ranking é ocupado pelo Rafael Seibel, que comanda o SR 19 (contou como parceiro o ex-F1 Max Papis em Homestead e nas provas no Brasil, Luciano Zangirolami) e acumula 112 pontos – apenas seis a mais que o rookie Daniel Coutinho, do carro 17. A próxima etapa será sábado e domingo, em Sebring, também nos Estados Unidos.

Enduro FIM

A quarta etapa do Campeonato Paranaense de Enduro FIM será disputada no próximo dia 14, em Jaguapitã, região norte do Estado. As inscrições seguem abertas no link www.fprm.com.br/evento/13199. A disputa também será válida pela Copa Norte da modalidade.