Coluna bandeirada do dia 01 de novembro de 2019

Ginetta busca vitória no Endurance

O Team Ginetta Brasil está pronto para mais um desafio no Endurance Brasil 2019, com a sétima etapa que será realizada amanhã, no Autódromo de Santa Cruz do Sul (RS). Depois de mais um bom resultado em Goiânia na categoria P1, a equipe dos pilotos Wagner Ebrahim, Pedrinho Aguiar e Fábio Ebrahim já está com seu protótipo Ginetta G57 revisado e pronto para disputar as Três Horas de Santa Cruz do Sul. A expectativa pela primeira vitória nessa pista na Categoria P1 e a durabilidade do carro, deixaram todos no Team Ginetta Brasil empolgados para a corrida deste sábado, que deve reunir quase 40 carros em seu grid.

Rali da Graciosa decide o Brasileiro

Amanhã e domingo será disputado o Rali da Graciosa, o mais tradicional do calendário nacional de ralis. Sua primeira edição aconteceu no ano de 1981. De lá para cá, passou por várias cidades no entorno da grande Curitiba, mas sempre mantendo a essência de ser uma das principais corridas do ano. Este ano a base é a cidade de Quatro Barras e será válido pela última e decisiva etapa do Campeonato Brasileiro de Rali de Velocidade.

O Graciosa definirá os campeões das três categorias do Brasileiro e esta também será a única corrida do calendário, com 100% dos trechos especiais em asfalto.

Dia decisivo para acertos para a Cascavel de Ouro

A sexta-feira, 1º de novembro, Dia de Todos os Santos, será um dia decisivo para os acertos finais para os pilotos que irão disputar a 33ª Cascavel de Ouro, que terá largada às 13h de domingo, com três horas de duração e transmissão ao vivo pela Fox Sports.

Os treinos começaram ontem e a chuva mudou o rumo dos trabalhos. Com a possibilidade de chuva para domingo, fez com que os pilotos buscassem acertos para pista molhada. O site Climatempo prevê 15mm de chuva no domingo, com pancadas a qualquer momento.

Ceará marca presença

O Ceará marca presença na Cascavel de Ouro, que será disputada domingo, a partir das 13h, no Autódromo Zilmar Beux. E entre seus representantes que poderão fazer história e levar a “Cobra de Ouro” pela primeira vez para o Nordeste está Beto Pontes, que volta a disputar a prova, desta vez ao lado de Leandro Reis.

Beto Pontes (Sodine Racing) é um dos mais experientes pilotos do Automobilismo Cearense. No ano passado, Betão (como é mais conhecido) correu em dupla com goiano Thiago Azalini, chegou a liderar por 45 minutos e espera poder voltar a andar forte em solo cascavelense, embora saiba do alto nível técnico dos outros competidores.

Para este ano, decidiu mudar de carro e vai andar em um Fiat Mobi, com o qual já venceu provas do Campeonato Cearense de Marcas. “Estou muito animado para esta edição da Cascavel de Ouro. Decidimos andar em um carro mais moderno que já experimentei e gostei muito. Sei que vou enfrentar, com o Leandro Reis, com quem divido o comando do Mobi da Sodine Racing, pilotos com larga experiência, mas isso nos motiva”, disse.

Programação da sexta-feira – 1º de novembro

8h – Cascavel de Ouro – 1º treino livre (120 minutos)

10h05 – Gold Classic – 1º treino livre (40 minutos)

10h50 – Cascavel de Ouro – 2º treino livre (120 minutos)

14h – Cascavel de Ouro – 3º treino livre (120 minutos)

16h05 – Gold Classic – 2º treino livre (40 minutos)

16h50 – Cascavel de Ouro – 4º treino livre (70 minutos)

Pedro Clerot

O Kartódromo Aldeia da Serra, em Barueri (SP), foi o palco para a oitava etapa da Copa São Paulo Light de Kart, disputada no último sábado. A competição teve mais uma vez a participação do piloto brasiliense Pedro Clerot (Q7 Produções), da categoria Júnior Menor. Depois de largar em terceiro, sofreu uma punição na primeira bateria e na segunda, largou em último, superou 12 concorrentes e conclui em quinto. Na soma das duas, ficou em oitavo. Pedro entrou com recurso, tentando reverter a punição.

Light

O Campeonato Paranaense Light de Kart terá toda a programação da última etapa desenvolvida amanhã no Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina.