Coluna Bandeirada dia 11 de janeiro de 2020

Cascavel abre a temporada de velocidade com motociclismo

A temporada de velocidade em Cascavel começa nos dias 8 e 9 de fevereiro com motociclismo. Nesses dias, o Autódromo Zilmar Beux será palco das 100 Milhas de 300cc e 200 Milhas de 600 e 1000cc. A promoção e a organização serão de Orlei Silva, com supervisão da Federação Paranaense de Motociclismo. As inscrições já podem ser feitas com Orlei, pelo telefone (45) 99952-2360.

Segundo Orlei Silva, nas 300cc será obrigatória a inscrição de dois pilotos e nas 600 e 1000ccc, de três pilotos. Os vencedores serão premiados com o Troféu Cidade de Cascavel. “Será a abertura da temporada, que terá muitos eventos do motociclismo. Mais uma vez teremos em Cascavel o Campeonato Paranaense e a Copa Paraná Sul, que chega à sua quinta edição”, completa Orlei.

Crédito: Vanderley Soares

Regional fortalecerá o kart

A ideia de um Regional de Kart com provas em Cascavel, Foz do Iguaçu e Campo Mourão deverá fortalecer o kartismo do interior do Paraná. Wagner Monteiro, presidente do Kart Clube de Cascavel, já conversa com dirigentes de foz e de Campo Mourão e a receptividade foi muito boa. A expectativa é de que mais de 100 pilotos participem da competição.

Dirigentes de Foz do Iguaçu acolheram a ideia e acrescentam que o ideal é na primeira etapa o piloto pagar a inscrição da primeira e da sexta etapa. Na segunda paga-se a da quinta; e na terceira, também a da quarta. Assim, evitaria que nas últimas etapas diminuíssem o número de participantes.

Crédito: Mario Ferreira

Peterhansel vence pela 2ª vez

Stéphane Peterhansel foi o vencedor da categoria Carros no sexto dia do Rali Dakar, que está sendo disputado na Arábia Saudita. O francês ganhou a Especial de sexta-feira, chegando à sua segunda vitória na competição. O espanhol Carlos Sainz conquistou o segundo lugar, cruzando a linha de chegada 1m35s atrás de Peterhansel e mantém a liderança. O também espanhol Fernando Alonso, bicampeão da Fórmula 1, teve o seu melhor dia no Rali Dakar, chegando na sexta colocação.

Calendário do Paraná

Rubens Gatti, presidente da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo), intensificará a partir de segunda-feira a elaboração do calendário do automobilismo paranaense. A Velocidade no Asfalto deve seguir com o Paranaense e os Metropolitanos de Cascavel, Londrina e Curitiba. O kart terá regionais, o Paranaense e o Paranaense Light (em Londrina), que deverá ter etapas em datas especiais para servirem de preparação para aqueles que vão disputar a Copa Brasil no Kartódromo Luigi Borghesi.

Akyu Myasava

Akyu Myasava já está se preparando para estrear na categoria Júnior Menor. Ele já realizou vários treinos no Kartódromo Delci Damian.

Edison Bento

De tanto fazer projetos e negociar patrocínio para o filho Paulo Bento, o ex-piloto José Edison Bento se tornou um dos mais entendidos em projetos e negociações de patrocínio. Está pronto para fornecer consultoria a terceiros.

Williams

Se a situação era delicada, agora ficou péssima. A Williams acaba de sofrer um grande revés. A Unilever, um dos seus maiores patrocinadores desde 2015, rompeu com a escuderia e passará a estampar suas marcas na McLaren.

Fim do recesso

A FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo) volta ao trabalho nesta segunda-feira, depois do recesso para as festas do fim de ano.