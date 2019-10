Coluna ADI do dia 9 de outubro de 2019

Piana homenageado

Nos 107 anos do Corpo de Bombeiro, o vice-governador Darci Piana foi agraciado com a comenda Presidente Carlos Cavalcanti de Albuquerque – maior honraria da corporação conferida anualmente àqueles que prestaram relevantes serviços em favor da segurança pública. “O Corpo de Bombeiros protege a sociedade paranaense, representa uma história de abnegação, de muito cuidado com a população, prestando o melhor serviço possível”.

Encontro em Campo Mourão

Na quinta-feira (10), o PSDB realiza em Campo Mourão um encontro sobre políticas públicas para mulheres. Os tucanos querem incentivar a participação feminina na política. “A participação e pluralidade de ideias é fundamental para o fortalecimento da democracia. Esses encontros abrem espaço para que as mulheres tenham voz e contribuam para a construção de políticas públicas”, disse o presidente do PSDB-PR, deputado Paulo Litro.

Endividados

Pesquisa da CNC aponta que o número de endividados aumentou em setembro: 65,1% das famílias relataram ter dívidas, contra 64,8% em agosto e 60,7% em setembro do ano passado. Foi o maior resultado dede julho de 2013 e o terceiro maior patamar da série histórica.

Bobato no MDB

O MDB filia hoje o vice-prefeito de Foz do Iguaçu, Nilton Bobato. Ele deve manter a chapa com o prefeito Chico Brasileiro (PSD) e disputar a reeleição ano que vem.

Voe Paraná

A Twoflex vai iniciar o programa Voe Paraná no próximo dia 22 com rotas a partir de Campo Mourão, Guaíra e Paranaguá, todos com destino a Curitiba, e da capital para Guaíra e Paranaguá. No dia 23, os voos de Curitiba têm como destino Arapongas, Paranavaí, Campo Mourão, Paranaguá, Telêmaco Borba e Cianorte. No interior para a capital, na mesma data, haverá voos de Arapongas, Paranavaí, Paranaguá, Cornélio Procópio e Telêmaco Borba, este com duas frequências. Nos dias seguintes, outras rotas serão incorporadas à malha aérea.

Assaltado

O prefeito de Sapopema, Paulinho Branco (PPS), foi assaltado quando chegava à casa dos pais. A PM informou que o assaltante levou uma caminhonete com R$ 72 mil em cheques. Também foram levados um talão de cheques e uma carteira com documentos pessoais. Apesar do assalto, o prefeito passa bem.

Muito carro

A frota brasileira de veículos passou de 32 milhões em 2001 para mais de 93 milhões em 2016 segundo dados da Confederação Nacional do Transporte.

Ranking

As universidades estaduais do Paraná estão entre as mais inovadoras do Brasil, segundo o ranking universitário da Folha de São Paulo. UEL, UEM, UEPG, Unioste e Unicentro estão entre as 60 instituições que possuem mais patentes solicitadas e artigos em colaboração com o setor produtivo.

***PP filia mais 100

O PP filiou mais 100 novas lideranças de Curitiba e região. “Estamos trazendo lideranças que de fato queiram ajudar e colaborar na política. Fico muito feliz em saber que todos os pré-candidatos estão dispostos a participar do processo eleitoral”, disse a presidente estadual, deputada Maria Victoria, que retorna hoje ao mandato na Assembleia Legislativa.

Discos voadores

Nos próximos 2 e 3 de novembro, o pesquisador Marco Antonio Petit fará conferência em Curitiba sobre os fenômenos dos discos voadores, na Uninter.