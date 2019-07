Coluna ADI do dia 26 de julho de 2019

Linhas de crédito

O presidente da Fomento Paraná, Heraldo Neves, adiantou ao governador Ratinho Junior que lançará nos próximos meses linhas de crédito para mulheres e para agricultores familiares: “A oferta de crédito subsidiado dará condições diferenciadas para as mulheres empreendedoras. Elas terão uma vantagem competitiva muito grande no Paraná e poderão acessar créditos que variam de R$ 300 a R$ 500 mil”.

Linhas II

A agência também vai ampliar o acesso a crédito pelos agricultores familiares e oferecer condições diferenciadas aos produtores rurais, com a subvenção do prêmio do seguro rural e do fundo de aval rural, além de disponibilizar carteiras de microcrédito para os pequenos agricultores.

“Não há nepotismo”

O deputado Felipe Francischini (PSL-PR) disse que “não há nepotismo” na indicação do colega Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) ao cargo de embaixador dos EUA. “Na questão do mérito, acredito que ele tem qualificação suficiente para representar o Brasil”. Francischini acrescentou que aconselharia o deputado a não trocar o mandato pelo cargo na embaixada dos EUA e disse que o filho do presidente Jair Bolsonaro deveria priorizar a carreira política.

Visita íntima

A maioria dos brasileiros, 74,5%, é contra a visita íntima para presos, revela o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas. A favor, somam 21%. A amostra entrevistou 2.184 pessoas de 17 a 20 de julho, em 170 cidades dos 26 estados mais o Distrito Federal.

Rota da cerveja

A fábrica da Ambev em Ponta Grossa já está incluída entre os destinos da Rota da Cerveja, uma iniciativa do Sebrae e da prefeitura local. Pela rota, o turista procura sua operadora e adquire o pacote, que lhe dá direito a transporte, degustação e guiamento pelas mais interessantes cervejarias da cidade – das artesanais até a gigantesca AmBev.

Febre aftosa

“Mais de 60% do mercado mundial ainda não compra carne suína do Paraná porque ainda temos a vacinação contra a febre aftosa. Temos que livrar o Estado dessa necessidade até porque não temos mais essa necessidade, é uma decisão extremamente técnica. Já fizemos diversas audiências públicas e em agosto faremos uma grande audiência na Assembleia Legislativa. Estamos caminhando para que isso aconteça e com abrir aos nossos produtores uma porta de negócios e comércio de forma fantástica” – do governador Ratinho Junior.

Maior lucro

O Bradesco divulgou que teve lucro recorrente de R$ 6,4 bilhões no segundo trimestre de 2019, valor 25,2% maior que o registrado no mesmo período do ano passado, de R$ 5,1 bilhões. Na comparação com o trimestre imediatamente anterior, a alta foi de 3,6%.

Caixa de água

O governo do Paraná começa a entregar em agosto caixas de água de 500 litros para 1,7 mil famílias carentes que moram em áreas urbanas de 70 cidades. “O projeto Caixa D’água vai levar saúde, abastecimento e cidadania para as famílias carentes. Ter água na residência é fundamental para higiene, para a saúde e até para a própria alimentação”, lembra o secretário Ney Leprevost (Justiça, Família e Trabalho). Essa é a primeira etapa do programa que vai atender 5,6 mil famílias num de R$ 15 milhões.

Aumento do pedágio

A Econorte busca na justiça aumento do valor das tarifas de pedágio. A Justiça determinou a redução em três praças de pedágio (Jataizinho, Cambará e Sertaneja) do Norte Pioneiro em mais de 25% e a concessionária alega prejuízos de R$ 10 milhões por mês. As tarifas foram reduzidas em julho e a empresa quer o valor cheio novamente. Só na praça de Jataizinho, considerada o pedágio mais alto do Paraná, o valor era de R$ 22 e caiu para R$ 16,30.