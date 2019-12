Coluna ADI do dia 17 de dezembro de 2019

Cidadão do Paraná

O ex-deputado Euclides Scalco recebeu, depois de 28 anos, o título de Cidadão Honorário do Paraná. O ex-ministro e ex-chefe da Casa Civil recebeu o título na Prefeitura de Curitiba. Em 1991, o autor da proposição foi o então deputado e atual prefeito da capital, Rafael Greca (DEM). O adiamento da entrega ocorreu por inúmeras razões. Este ano, a homenagem foi resgatada pelo deputado Michele Caputo (PSDB). O ato foi acompanhado pelo presidente do Legislativo, deputado Ademar Traiano (PSDB), e pelo 1º secretário da Casa, deputado Romanelli (PSB).

Vida Nova

No Vale do Ivaí, 75 famílias serão as primeiras beneficiadas pelo programa Vida Nova, iniciativa do Estado para reduzir o número de favelas no Paraná. O projeto-piloto do Vida Nova, que será implantado em Jandaia do Sul, foi lançado pelo governador Ratinho Junior e as casas deverão ser construídas no ano que vem. A previsão é de que sejam atendidas 2,5 mil famílias por ano, de todo o Estado, até de 2022.

Saúde em Morretes

O governador Ratinho Junior anunciou a autorização de investimento de R$ 170 mil para o município de Morretes realizar aquisição de van para transporte de pacientes da saúde. Os recursos foram viabilizados pelo deputado estadual Paulo Litro (PSDB).

Mais voos

A Latam voltou operar em Maringá com rotas diárias nos dois sentidos entre Maringá e Guarulhos (SP). Além de ampliar a oferta de voos, a prefeitura investirá R$ 81,5 milhões para obras de modernização. A pista do aeroporto será a mais extensa do Paraná.

Em Frente Brasil

Em três meses na cidade de São José dos Pinhais, as forças policiais divulgaram os números do Projeto Nacional em Frente Brasil levado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública à cidade paranaense. Os roubos diminuíram 32%, a redução de furtos foi de 36%, os homicídios apresentaram queda de 28%, foram apreendidos 52% a mais de entorpecentes, feitas 8 mil abordagens e expedidos e cumpridos 155 mandados de prisão.

Ideologia de gênero

O deputado Filipe Barros (Aliança pelo Brasil), declaradamente contrário à ideologia de gênero nas escolas, reforçou sua opinião nas redes sociais. “Se hoje as pessoas sabem o que é ideologia de gênero, e o quão nefasta é, foi graças ao trabalho dos milhares de grupos pró-vida que atuaram firmemente contra quando o PT resolveu encaminhar os planos municipais de educação para burlar decisão do Congresso Nacional”.

Elogios na rede

A deputada Aline Sleutjes (Aliança pelo Brasil) destacou as declarações do apresentador Roberto Justus ao presidente Jair Bolsonaro. “’Zero Corrupção’, assim o apresentador definiu o governo do presidente. Não era isso que ocorria em outras épocas, não é mesmo? Dinheiro público é sagrado!”

DataSenado

Pesquisa de opinião do Instituto DataSenado aponta a influência crescente das redes sociais como fonte de informação para o eleitor. Quase metade dos entrevistados (45%) disse ter decidido o voto levando em consideração a informações vistas em alguma rede social. E a principal fonte de informação do brasileiro hoje é o aplicativo de troca de mensagens WhatsApp, segundo o levantamento.