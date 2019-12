Collet irá competir na Nova Zelândia

Integrante do Renault Sport Academy, o brasileiro Caio Collet abrirá a temporada 2020 com um novo desafio, correndo na Nova Zelândia. O paulista de 17 anos disputará as cinco etapas da Toyota Racing Series (TRS), após uma temporada de muito sucesso na Fórmula Renault Eurocup, em que foi o campeão entre os estreantes com dez vitórias e conquistou seis pódios no geral, terminando na quinta colocação com a equipe R-Ace GP. Na Nova Zelândia, Collet vai se juntar à equipe afiliada mtec Motorsport-Engineered by R-Ace GP. A primeira etapa será no dia 19 de janeiro, em Cromwell.