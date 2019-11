Colisão seguida de capotamento é registrada na PR-323

Uma grave colisão envolveu duas caminhonetes na tarde da quinta-feira (21) na rodovia PR-323. O choque aconteceu no município de Cruzeiro do Oeste, perto do posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) quando a Hilux branca, de Maringá atingiu a traseira da Amarok preta de Arapongas. Um dos veículos capotou várias vezes após a batida. Os condutores sofreram ferimentos leves, foram atendidos por socorristas do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Oeste e recusaram encaminhamento ao hospital.