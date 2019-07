Colisão frontal deixa uma pessoa morta na BR-369 em Ubiratã-PR

Um grave acidente deixou uma vítima fatal na manhã de domingo (28), no km 453 da BR- 369, em Ubiratã-PR, e envolveu um veículo GM/Onix, com placas de Nova Aurora, e um GM/Cruze, com placas de Cachoeirinha/RS.

APRF (Polícia Rodoviária Federal) atendeu o acidente e informou que o veículo Onix seguia no sentido Campo Mourão, quando a condutora, de 76 anos de idade, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente no Cruze que seguia no sentido posto. A condutora teve ferimentos e foi encaminhada para o hospital Ubiratã. O passageiro do Onix, de 79 anos, morreu no local do acidente.

No veículo Cruze havia quatro ocupantes, o condutor de 42 anos, que não teve ferimentos; uma mulher de, de 42 anos e duas crianças, de 9 anos e 7 anos. Os três passageiros tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para o hospital de Ubiratã.

No momento do acidente havia muita neblina no local.