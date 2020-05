Colisão entre três carros deixa duas mulheres feridas em Umuarama

Uma colisão que envolveu três veículos no fim da manhã de quarta-feira (13), na região central de Umuarama, deixou duas mulheres feridas. As vítimas foram levadas para o hospital depois de socorridas pelo corpo de Bombeiros.

O acidente aconteceu por volta das 11h30 de quarta-feira (13) no cruzamento das Ruas Perobal e Jussara, na esquina do Hospital Norospar, em Umuarama.

A condutora de um Volkswagen Gol, de cor prata, relatou que estava levando a avó ao médico, quando se envolveu na colisão. A mulher de 31 anos comentou que trafegava pela Rua Perobal e estava com pressa, quando avançou a via preferencial ao chegar ao cruzamento com a Rua Jussara. Um veículo GM Celta, de cor vermelha, seguia pela Jussara naquele momento e não foi possível evitar o choque. Devido à violência da batida, o Gol rodou sobre o asfalto e atingiu um Honda Civic, de cor preta, que estava estacionado nas proximidades. Os veículos ficaram muito danificados e equipes do Corpo de Bombeiros e Samu foram acionadas para prestar atendimento às vítimas feridas.

A condutora do Gol sofreu uma contusão no crânio e outra no tórax. Sua avó, de 80 anos, teve escoriações no braço esquerdo, uma contusão no joelho esquerdo e se queixava de muita dor no quadril. As duas foram encaminhadas ao hospital Cemil pelos socorristas. Policiais militares integrantes do Setor de Trânsito do 25º Batalhão também estiveram no local, onde coletaram dados do acidente.