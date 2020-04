Cinco réus envolvidos em tráfico de drogas denunciados pelo MPPR em Goioerê a partir da Operação Big Move são condenados à prisão

Cinco réus denunciados criminalmente pelo Ministério Público do Paraná, por meio da 1ª e da 2ª Promotorias de Justiça de Goioerê, no Centro-Ocidental paranaense, foram condenados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. As denúncias decorreram da Operação Big Move, deflagrada em 21 de fevereiro e dirigida a desmantelar uma associação criminosa que atuava na região.

As investigações do MPPR, realizadas em conjunto com o Serviço de Inteligência da Polícia Militar, começaram em outubro de 2018 e culminaram com a operação, que cumpriu quatro mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão expedidos pelo Juízo Criminal de Goioerê.

Os acusados foram condenados a penas que variaram de 28 anos a 30 anos e 8 meses de prisão, além de multa. Foi decretado ainda pela Justiça o perdimento de dois carros e duas motocicletas e ratificado o sequestro de um imóvel oriundo das ações criminosas do grupo.