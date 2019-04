Cinco acidentes com moto em uma tarde

Cinco acidentes de trânsito envolvendo motocicletas foram registrados na tarde de ontem em Cascavel. Por volta das 13h, um carro e uma moto bateram na esquina das Ruas Jacarezinho com Rua Mato Grosso, no Bairro São Cristóvão. O motociclista Valério Antidio, 44 anos, teve ferimentos moderados e foi levado ao hospital.

Poucos minutos depois outra colisão foi registrada na esquina das Ruas Manaus com Sete de Setembro, no Bairro Cancelli. O motociclista Mateus Fernando Oliveira da Silva, 22 anos, teve ferimentos no abdômen, no cotovelo e nas pernas e foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Tancredo.

O terceiro acidente aconteceu no Centro, na Rua General Osório. Um carro e uma moto que transitavam em sentidos opostos bateram quando, de acordo com testemunhas, o veículo fazia uma conversão. O motociclista Eli Chagas, de 48 anos, teve ferimentos moderados e foi encaminhado ao hospital.

Outro acidente foi a queda de um motociclista na Rua do Cowboy, no Bairro Pioneiros Catarinenses. Sérgio Gomes, de 54 anos, sofreu uma fratura na perna esquerda e foi encaminhado para a UPA Tancredo Neves.

A quinta ocorrência foi registrada no fim da tarde, também na Rua do Cowboy. O motociclista de Edimar Nogueira, de 31 anos, ficou ferido ao bater em um carro. Ele foi encaminhado à UPA Tancredo.