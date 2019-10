Cigarros contrabandeados são encontrados em veículo na BR 277

Na tarde desta quarta-feira (30), uma operação de rotina da Receita Federal resultou na apreensão de um veículo carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai. A ação teve apoio da PRF.

Por volta das 12h, as equipes abordaram o veículo suspeito na BR-277, em Santa Terezinha de Itaipu. Durante a vistoria, os agentes encontraram aproximadamente 4 mil maços de cigarro no bagageiro do veículo. O motorista afirmou que levaria a mercadoria até Cascavel/PR.

O veículo e as mercadorias foram apreendidos e encaminhados para a Receita Federal em Foz do Iguaçu. Ninguém foi preso, porém será enviada uma Representação Fiscal para fins penais ao Ministério Público para apuração dos ilícitos. Estima-se que a mercadoria chegue a R$ 20 mil.

A Receita Federal disponibiliza um telefone de contato para denúncias, de forma anônima, por meio do número (45) 9 9152-2036.

As ações fazem parte da Operação Hórus – programa VIGIA – que conta com apoio da SEOPI-MJSP, da qual fazem parte Receita Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar (BPFRON/ COBRA ) BOPE/ MS ,Polícia Civil/PR (COPE e TIGRE), Força Nacional/SP e Exército do Brasil.

A iniciativa está inserida no âmbito do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), instituído pelo Decreto nº 8.903/2016, tem como diretrizes a atuação integrada e coordenada dos órgãos de segurança e de fiscalização atuantes nas fronteiras, e como foco, o fortalecimento da prevenção, do controle, da fiscalização e da repressão aos delitos transfronteiriços, como contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas e medicamentos, entre outros.