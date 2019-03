Cigarreiro em fuga mata casal e uma criança na PR-323

Um grave acidente no final da tarde de quinta-feira (14) matou um casal e deixou uma criança gravemente ferida. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente teria sido causado por um contrabandista de cigarros que fugia dos patrulheiros em alta velocidade.

Morador em Umuarama, o rapaz conduzia uma Hyundai Santa Fé com placas de São Paulo, pela rodovia PR-323, vindo da região de Guaíra. Ao passar por uma equipe da Polícia Rodoviária, foi perseguido após fugir da abordagem e, quando chegou nas proximidades da Estancia Paris (10 quilômetros de Umuarama), colidiu contra o Gol de cor branca, que era ocupado pelo casal e uma criança e estava no sentido contrário.

Devido à violência do choque, o casal, identificado como Luiz Carlos da Silva de 52 anos e Sônia Soares da Silva de 54 anos, ficou preso às ferragens do Gol e não resistiu após ferimentos, morrendo no local.

O neto, Davi, de apenas 4 anos, foi levado por socorristas do Corpo de Bombeiros em uma ambulância até o hospital Uopeccan (plantão) com fraturas em face, tórax, pélvis e fêmur. O deslocamento foi escoltado por policiais militares de Umuarama. Depois de uma análise médica, o garoto foi transferido por um helicóptero do Samu para um hospital em Maringá. No início da madrugada desta sexta-feira (15) ele não sobreviveu aos ferimentos e entrou em óbito.

O condutor da Santa Fé, Maickon Clayton Garcia Neves, foi detido e colocado no camburão da viatura da Patrulha Rodoviária Estadual, onde permaneceu até que os corpos fossem retirados do interior do Gol. Para tanto, foi necessário o acionamento de peritos do Instituto de Criminalística que fizeram um levantamento do local. O tráfego nos dois sentidos da PR 323 permaneceu impedido até o início da noite.

A Hyundai, que estava repleta de cigarros contrabandeados do Paraguai em seu interior, foi levada à Delegacia da Receita Federal de Guaíra. O condutor foi conduzido à Delegacia de Polícia de Umuarama e responderá por homicídio.