Um ciclista, ainda não identificado, ficou em estado gravíssimo após se envolver em um acidente no início da noite deste domingo (26) no cruzamento da Rua Afonso Pena com a Rua Londrina, na região Central de Cascavel.

O ciclista foi atingido por um Honda Civic e teve ferimentos graves. Ele ficou inconsciente e precisou ser intubado ainda no local do acidente e levado às pressas para o HU (Hospital Universitário) de Cascavel.

No carro ninguém se feriu.

Fotos: NPROnline