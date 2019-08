Choque fecha refinaria de drogas em Cascavel

Equipes do Pelotão de Choque da Polícia Militar fecharam na tarde de ontem (26) uma refinaria de drogas que funcionava em uma casa na Rua Vermelha, no Bairro Brasília, zona norte de Cascavel.

Os policiais receberam uma denúncia de tráfico de drogas e, quando chegaram ao local, identificaram a refinaria.

De acordo com o aspirante Gustavo Cardoso, a droga era preparada para a venda no próprio local e depois distribuída. “Os materiais encontrados provam que o local era usado como uma refinaria de drogas. Foram localizadas diversas porções de drogas pronta para a venda e outras ainda a serem preparadas, inclusive todo o aparato, utensílios e afins para a preparação estavam no local. A princípio, são três suspeitos de envolvimento na situação”, adiantou o aspirante.

Além do crack e da cocaína, grande quantidade de dinheiro e porções de maconha também estavam no local.

De acordo com os vizinhos, a casa havia sido reformada há pouco tempo e os suspeitos haviam se mudado faz poucas algumas semanas.

Operação Choque 28

A ação faz parte da Operação Choque 28, realizada em alusão ao aniversário de 28 anos do Pelotão do Choque. Durante a operação, que teve início na madrugada de ontem (26) e será finalizada hoje, diversos mandados de busca e apreensão foram cumpridos pelos policiais, assim como abordagens e apreensões de adolescentes usuários e que atuavam no tráfico de drogas. O balanço de toda a ação deve ser divulgado ainda hoje.