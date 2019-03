China amplia compra de carnes brasileiras

O volume de carne de frango exportado pelo Brasil aumentou em fevereiro, animando agentes do setor. Segundo dados da Secex, as exportações de produtos avícolas, considerando a carne in natura, salgada e industrializada, somaram 316,9 mil toneladas em fevereiro, aumentos de 12,4% frente ao mês anterior e de 1,5% em relação ao mesmo período de 2018.

Cerca de metade da carne de frango exportada pelo Brasil no mês passado teve como destino a China, a Arábia Saudita, o Japão, os Emirados Árabes Unidos e a União Europeia.

Destes, apenas a Arábia Saudita reduziu suas compras entre os dois primeiros meses do ano, em 7%, enquanto a China expandiu em 15% as importações do produto brasileiro, no mesmo comparativo.

Com essas alterações, a China passou a ser o principal destino da carne de frango brasileira.

Esse cenário, somado às vendas aquecidas no mercado doméstico, tem elevado as cotações internas da proteína.