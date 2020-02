Cavalaria percorre bairros de Cascavel

Policiais militares da Cavalaria, que pertencem ao 6º Batalhão de Polícia Militar, estão percorrendo vários bairros de Cascavel durante esta semana. São eles: Parque Verde, Tropical, Claudete, Cancelli, Canadá e Country. A ação é organizada pelo Conseg (Conselho de Segurança de Cascavel) e tem o objetivo de oferecer mais segurança a esses locais, além de promover a integração da polícia com a população. “Antigamente, só era possível ver a Cavalaria no Centro de Cascavel e hoje não, através da parceria entre o Conseg e o comando da PM, os policiais estão indo para vários bairros distantes. Para os moradores, o cavalo com a equipe policial acaba sendo uma atração”, afirma o presidente do Conselho de Segurança de Cascavel, Clóvis Petrocelli.

Para o soldado Francisco Pereira da Silva, que pertence à Cavalaria, além da integração com a comunidade, o patrulhamento nas ruas dos bairros inibe práticas criminosas. “Já tivemos algumas situações que conseguimos resolver o crime somente com o patrulhamento a cavalo pois os indivíduos, ao avistarem as equipes, dispensam drogas, outros desistem de roubos e furtos, ou seja, o objetivo é trazer uma melhor qualidade de vida aos moradores da cidade”.

Os trabalhos seguem até o fim de semana e nos pontos de parada para descanso dos animais a orientação é para que as pessoas ofereçam água aos policiais e incentivem as crianças a tirarem fotos com a equipe, além de trocar informações e até fazer possíveis denúncias relacionadas a situações registradas nessas regiões.