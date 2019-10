Caso Gabriel: 11 meses e ninguém preso

Márcia Santos completa hoje uma espera de 11 meses por justiça pela morte do filho, Gabriel Batista de Souza, morto com uma facada no peito no dia 1º de novembro de 2018 no Bairro Periollo, em Cascavel.

Ninguém foi preso pelo crime.

Imagens de câmeras de segurança que mostram o principal suspeito foram divulgadas pela Polícia Civil, mas não houve a elucidação do crime.

Para cobrar explicações e lembrar a morte de Gabriel, uma manifestação está sendo organizada para o dia 26 de outubro em frente à Delegacia de Homicídios. “Não dá para a morte do meu filho cair no esquecimento”, lamenta Márcia.

A Polícia Civil foi procurada, mas não houve retorno.