Cascavel vira maior centro de distribuição de drogas do Estado

Cascavel – O aumento de apreensões de drogas e cigarros contrabandeados cujo “destino final” seria Cascavel chamou a atenção da polícia. Nas últimas semanas, pelo menos três cargas seriam entregues na cidade, todas de expressivo volume, e valor.

Segundo a PF (Polícia Federal), houve uma migração de quadrilhas dos mais diferentes “segmentos” do tráfico para a região. “Cascavel é hoje o maior centro logístico de distribuição de drogas. É aqui que fica o entroncamento das mais importantes rodovias do Estado, o que facilita muito a distribuição dos ilícitos já embalados e prontos para a venda”, afirma o delegado-chefe da Polícia Federal de Cascavel, Marco Smith.

O delegado destaca que os produtos são armazenados especialmente na região de Santa Tereza do Oeste, distante 22 quilômetros de Cascavel. “Os ilícitos vêm de diferentes cidades da região e são depositados aqui [Cascavel]. Trata-se de uma cidade pequena e tranquila, lugar propício para que as quadrilhas façam o ‘trabalho’ delas”, detalha Smith.

Ele diz que a PF acompanha as movimentações e trabalha na identificação dos grupos.

Apreensões

Para se ter ideia, no dia 26 de agosto uma carga com 450 mil carteiras de cigarro contrabandeado do Paraguai – avaliada em R$ 2,25 milhões – foi apreendida pela Polícia Rodoviária Estadual na BR-163. Preso, o motorista paraguaio disse que entregaria a carga em Cascavel.

No último dia 8 de setembro, 4,6 toneladas de maconha foram apreendidas em Céu Azul e também teriam como destino a cidade de Cascavel. A droga estava escondida em um caminhão-tanque, utilizado para o transporte de óleo vegetal. O motorista, também paraguaio, disse que a entrega do entorpecente seria feita em Cascavel.

Já na manhã de ontem (17), 88,9 quilos de cocaína – que também seriam entregues em Cascavel – foram apreendidos pela PRF em Santa Terezinha de Itaipu. A droga estava dividida em 85 tabletes e escondida no fundo falso do tanque de combustíveis de um caminhão. O condutor, um paraguaio de 27 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.