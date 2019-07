Cascavel vira a casa do kart

Com duas fases e 15 dias de competições, o Campeonato Brasileiro de Kart que será disputado em Cascavel este mês é considerado o segundo maior evento de velocidade no País, perdendo somente para a Fórmula 1.

Segundo o presidente do Kart Clube de Cascavel, Wagner Monteiro, os últimos ajustes na pista estão na fase final de conclusão, atendendo aos pedidos feitos pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo).

São 450 pilotos inscritos de todo o País até agora, mas esse número pode chegar a 500, um recorde. Cerca 15 pilotos vão representar Cascavel.

Treinos

Como o total de inscrições já ultrapassou as expectativas, os pilotos serão divididos nas duas etapas. Os treinos acontecem durante a semana com tomadas de tempo e provas classificatórias e no sábado tem as finais de cata categoria. A primeira fase começa no dia 15 de julho e termina no dia 20, a segunda vai do dia 22 ao dia 27.

Números que impressionam

Só com pilotos e equipe, que contam com uma média de seis componentes, o evento deve envolver 3 mil pessoas diretamente no grid. Somado a isso vêm o pessoal de apoio como bandeiras, cronometristas, comissários e apoios de pista, diretoria que também estará envolvida no evento, médico, socorristas e motoristas, totalizando mais 66 pessoas trabalhando nos bastidores.

Alegria para o comércio

O evento movimenta também outros setores como bares, hotéis e restaurantes. “A rede hoteleira de Cascavel está lotada. Equipes estão se hospedando em outras cidades e até alugando imóveis para passar o período da competição mais perto do kartódromo. A única reclamação até agora é com relação ao aeroporto, que tem dificuldades para aterrissagem de aviões de grande porte e por isso muitos têm que descer em Foz do Iguaçu para posteriormente se deslocar até Cascavel”, disse o presidente do Kart Clube, Wagner Monteiro.

Os trabalhos e a organização para receber esse grande evento começaram ainda em outubro do ano passado: “Sinto-me realizado em fazer parte da organização do segundo maior evento automobilístico do Brasil, que está sendo realizado aqui, na minha cidade. Tem sido um grande aprendizado, uma experiência que poucos têm a oportunidade de viver. São 15 dias de provas, um fato que não consigo explicar. O movimento que gera na cidade é espetacular. Gostaria de ressaltar que esse meu trabalho no Kart Clube Cascavel é filantrópico, sem remuneração alguma, vivo do meu trabalho como contador e o restante faço por amor ao esporte”, conclui Wagner Monteiro.

Reportagem: Celso Romankiv