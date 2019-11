Cascavel vai sediar Congresso Estadual de Agricultura Urbana

Técnicos do Programa Agricultura Urbana, Território Cidadão, ONGs (Organizações Não Governamentais) e da Fundetec (Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Cascavel), participaram nesta terça-feira (5) de uma reunião para discutir os detalhes da realização do “I Congresso Estadual de Agricultura Urbana”, que será realizado em Cascavel no dia 27 de novembro, na Agrotec (Escola Tecnológica Agropecuária de Cascavel), localizada na BR 277 – km 572 – Trevo São João do Oeste, ao lado da Fundetec.

O Programa Agricultura Urbana de Cascavel é hoje um dos mais avançados no Estado em termos de área plantada e famílias beneficiadas. São 198 mil metros quadrados de áreas destinadas a produção de verduras, legumes, ervas medicinais e aromáticas O programa em Cascavel foi criado através da lei municipal 6.874 em julho de 2018, pelo prefeito Leonaldo Paranhos. “Fomos um dos primeiros municípios do Estado a criar o programa e, com base nesta lei, o programa avançou muito. Somos um dos municípios com setor específico e com técnicos da área para atender as famílias que integram o programa”, disse o gerente do Território Cidadão Ailton Lima.

A intenção é discutir e debater neste Congresso, os rumos da Agricultura Urbana não apenas em Cascavel, mas no estado e também no País. “Recentemente foi aprovado na Câmara dos Deputados, em Brasília pela Comissão de Agricultura, Pecuária e abastecimento Rural, o projeto de lei 303/19 que institui a politica nacional de agricultura urbana, e Cascavel sai na frente realizando um congresso para debater e alinhar as diretrizes deste processo para os próximos anos em todo o país”, falou o Gerente do território Cidadão que completou falando que que “nossa intenção com o Congresso é alinhar diretrizes para a Agricultura Urbana discutindo e debatendo com pessoas que são referência no cultivo de áreas urbanas e periurbanas das cidades. Haverá palestras, mesas redondas e o congresso será voltado a este alinhamento de diretrizes da AU em nível estadual. Já confirmaram participação Hans Dieter Temp, da ONG Cidade Sem Fome de São Paulo e Vilson Zoni, especialista em agroecologia de Marechal Cândido Rondon. Nos próximos dias teremos a programação completa deste evento”.