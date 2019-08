Cascavel recebe 1º Conselho Municipal da Igualdade Racial

O Consepir (Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial), vinculado à Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, assina nesta quarta-feira (7) o decreto de criação do primeiro conselho municipal, em Cascavel. O evento ocorre durante a primeira reunião descentralizada, no auditório da Sede da Ordem dos Advogados do Brasil, em Cascavel.

O conselho também promoverá o diálogo ampliado na região no intuito de desenvolver o debate da política de promoção da igualdade racial nos 399 municípios do Paraná.

O encontro começa às 9h e seguirá até as 17h30. A Sede da OAB fica na Avenida Assunção, 668, Bairro Alto Alegre.