Cascavel lança 3ª turma da pós em Avaliação Psicológica

Sucesso na edição anterior, a pós-graduação em Avaliação Psicológica é novamente ofertada na Unidade de Cascavel. O curso visa capacitar e qualificar o profissional de Psicologia quanto à prática da avaliação psicológica em diferentes contextos.

A ideia também é gerar um espaço de debates, críticas e troca de conhecimento a partir de dados embasados ética e cientificamente, além de capacitar para a elaboração de processos de avaliação psicológica coerentes com os referenciais teóricos adotados.

Segundo a coordenadora, professora Larissa Ogura, o objetivo, ainda, é consolidar a utilização adequada de instrumentos psicológicos que atendam aos requisitos do CFP (Conselho Federal de Psicologia) e expandir o número de pesquisas, artigos e demais publicações científicas que possam contribuir para a Psicologia enquanto ciência e servir de material de apoio aos psicólogos envolvidos com a avaliação psicológica.

Para atender essas demandas, a grade curricular foi programada com disciplinas específicas: Avaliação Neuropsicológica; Avaliação Psicológica em Concurso Público; Avaliação Psicológica no contexto Clínico; no contexto da Assistência Social; no contexto da Segurança Pública; no contexto Educacional; no contexto Hospitalar; no contexto Jurídico; no contexto Organizacional; Avaliação Psicológica para Orientação Profissional; Fundamentos da Avaliação Psicológica; Organização de Serviços de Psicologia; e Produção de Documentos decorrentes da Avaliação Psicológica.

As inscrições seguem até março, mês previsto para início das aulas, que acontecerá em regime de aulas quinzenal, às sextas-feiras, das 19h às 23h, e aos sábados, das 7h30 às 13h30. Inscrições, informações, consulta ao programa de descontos, acesse o site pos.unipar.br ou ligue (45) 3321-1300.