Cascavel Futsal estuda mais um teste no ano

O Cascavel Futsal está em contagem regressiva para estrear oficialmente na temporada 2019. O primeiro compromisso será na próxima semana, no sábado (23), em casa, contra o Palmas, pela 1ª rodada da Série Ouro do Campeonato Paranaense. Já pela Liga Nacional o primeiro desafio será no dia 5 de abril contra o Corinthians, em São Paulo. Oficialmente, a equipe cascavelense já encerrou os testes preparatórios de pré-temporada, mas a diretoria ainda estuda um último amistoso, que seria realizado às vésperas do início do Estadual.

O prazo entre um jogo na quarta-feira e a estreia no sábado, por exemplo, pode ser inimigo neste projeto, mas por outro lado o amistoso pode ser um momento a mais para o técnico Cassiano Klein observar a equipe, que em cinco jogos preparatórios amargou três derrotas e dois empates.

“O que menos nos preocupa agora é termos sido vencidos, e sim a atitude que não tivemos em alguns momentos. Então, temos que melhorar esses momentos, e esses jogos servem para isso, temos que batalhar dia a dia agora para entrar firme nas competições. Acredito que esse momento serve muito de reflexão para nós, temos que aproveitar ao máximo para crescermos. Seguramente, se soubermos usar, esses momentos podem lá na frente nos dar um resultado muito bom, porque é o fim que nos interessa. Então vamos trabalhar muito para conseguirmos lá no fim passar por cima dessas frustrações”, avalia o treinador da Serpente.

Dos cinco jogos realizados, o Cascavel perdeu para Pato, Marechal e Medianeira como visitante e empatou com Pato e Marechal em casa.

Fala, Issamu

Um dos remanescentes do elenco passado do Cascavel Futsal, o fixo Issamu analisa que a maior dificuldade na preparação tem sido o entrosamento: “fizemos dois jogos contra duas equipes favoritas [Marechal e Pato] a conquistar títulos nacionais e não vencemos. Estamos em época de preparação, mas nos vivemos de resultado. Sabemos que estamos trabalhando para almejar os campeonatos lá na frente e a evolução foi grande. Poucos permaneceram e vieram muitos de fora, que são experientes e sabem jogar. Então, o problema maior é o entrosamento, não estamos 100% ainda, mas estamos aos poucos melhorando com treino do Cassiano, que constantemente para e corrige, e isso favorece aos jogadores. Tenho certeza que quando começar os campeonatos Cascavel vai estar ‘afiado’”.