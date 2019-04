Cascavel abrirá Estadual de Vôlei Sub-15 e Sub-17

Cascavel – A cidade de Cascavel voltará a sediar competições da FPV (Federação Paranaense de Voleibol) realizando na próxima semana etapas das categorias de base que abrem o calendário 2019. O Campeonato Paranaense Sub-15 e também Sub-17 Série A, no naipe masculino, serão realizados simultaneamente entre de 12 a 14 de abril. As disputas serão no Centro Esportivo Ciro Nardi e no ginásio do Colégio Sesi.

O município também vai sediar as etapas de abertura nas categorias Sub-14 e Sub-16 Série B feminino (11 a 13 de outubro), Sub-19 Série B feminino e masculino (17 a 19 de maio) e ainda o Adulto Série B masculino e feminino (19 a 21 de abril).

Para que fossem fechadas todas essas etapas, Cascavel conta com o apoio do Exército, que vai ceder alojamento para as equipes que chegarão já na quinta-feira (11) e não teriam escolas disponíveis para ficar.

Participam este ano da competição sub-15 as equipes do Círculo Militar/ARBS, atual campeão; Tamboara; AVP/Dental Uni/Curitiba; Santa Mônica; AMVP/Dom Bosco/Maringá, Umuarama; Nova Esperança e AABB/Cascavel.

No Sub-17 o Círculo Militar/ARBS terá a companhia das equipes AVP/Dental Uni/Curitiba; Nova Esperança; Foz do Iguaçu/Foz Cataratas; Toledo/Avotol; Santa Mônica Clube de Campo; Palotina e Tamboara.

Formato de disputa

A competição é dividida em duas etapas. Todas as equipes se enfrentam em turno único e as quatro melhores campanhas avançam para a fase semifinal. Os quatro últimos colocados disputarão a quinta e sexta colocação que as manterão na Série A e os dois últimos colocados serão rebaixados para a Série B em 2020. A segunda etapa será de 6 a 8 de setembro, em Toledo.