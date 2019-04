Casal é detido tentando entrar com maconha em cobertor na 15ª SDP

Agentes que atuam na Cadeia Pública de Cascavel, detiveram nesta terça-feira (23), um casal e apreenderam quase 50 gramas de maconha.

A droga estava escondida nas costuras de uma coberta, que o casal tentava entregar para um preso da 15ª SDP (Subdivisão Policial).

A menina detida tem 20 anos, já o rapaz 18 anos. Os dois foram ouvidos pela Polícia Civil que apura o caso. Eles podem responder pelo crime de tráfico de drogas, no entanto, apenas após serem ouvidos, o delegado fará a devida autuação.

A droga foi encontrada durante a revista dos materiais que o casal tentava entregar.

Os agentes do Depen constantemente passam por capacitações que auxiliam nessas apreensões.

Os métodos que familiares de presos tentam entrar com ilícitos, nas unidades, são inúmeros, no entanto, os agentes estão sempre preparados para evitar.