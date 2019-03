Casal de traficantes preso, vendia no “débito e cheque”

Um casal de traficantes foi preso pela Polícia Civil na tarde dessa sexta-feira (29), no Bairro Claudete, em Cascavel.

A equipe do GDE (Grupo de Diligências Espaciais) com apoio do cão farejador da Denarc (Divisão Estadual e Narcóticos) localizou na casa dos suspeitos: 12 buchas de cocaína pronta para a venda, dinheiro, cheques de usuário e balança de precisão.

O homem tem 38 anos, e a mulher 29. Contra ela existe um mandado de prisão por tráfico de drogas, expedido pela comarca de Quedas do Iguaçu. Além das da droga, foram apreendidos dinheiro, uma moto e um carro. De acordo com informações repassadas pela polícia o traficante aceitava cheque e usava máquina de débito na venda de drogas. O casal foi preso e encaminhado à 15ª SDP.