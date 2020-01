Casal brutalmente morto a facadas foi vítima de vingança, diz delegado

Guaraniaçu – A morte brutal de Gerônimo Skulny, 62 anos, e sua esposa, Juvência Rodrigues Skulny, 55 anos, registrada no dia 3 de janeiro em Guaraniaçu foi por vingança, afirmou o delegado que investiga o caso, Bruno Falci. “Hoje [6] ouvimos cinco testemunhas do caso e, com base nas informações, pudemos concluir que se trata mesmo de um crime de vingança e já identificamos os três autores. O Gerônimo se envolveu em uma briga na tarde do dia 3 e acabou desferindo dois socos em um dos autores, que saiu do local jurando ele de morte”, acrescenta o delegado.

Uma das testemunhas disse que o homem e um dos assassinos já haviam tido desentendimento semelhante há cerca de quatro anos.

Os suspeitos do crime residem em Guaraniaçu, mas ainda não foram localizados pela polícia. O delegado afirma que o crime foi brutal a ponto de não ser possível fazer a contagem do número de facadas que cada um levou. “Os dois foram mortos com golpes de faca e facão. A situação dos corpos não permitiu a contagem dos ferimentos… uma das primeiras testemunhas a chegar ao local do crime disse que havia mais de 30 facadas em cada uma das vítimas. Um corte profundo no pescoço da mulher chamou a atenção. Nós esperamos os laudos de necropsia e do instituto de criminalística para ter essa informação”, explicou Bruno.

O delegado disse ainda que a população está assustada, mas pediu confiança no trabalho da polícia, que realiza diligências em busca dos criminosos.