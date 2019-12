Casa Dona Vani promove bazar beneficente para arrecadar recursos para ampliação

A Associação Casa Dona Vani está com quase tudo pronto para a 5ª edição do “Cabide Beneficente”. Ao longo dos últimos meses, diversos locais de Cascavel se transformaram em pontos de coleta de doações. Os itens arrecadados serão vendidos no bazar que começa no dia 06 de dezembro, das 13h às 20h e segue no dia 07 das 09h às 21h, e no dia 08, das 9h às 12h, na Capela Nossa Senhora das Graças, que fica na Rua Padre Ricardo, 1287, no Jardim Aclimação.

A intenção é conseguir recursos para manter e ampliar a associação que abriga acompanhantes de pacientes que passam por tratamento de saúde em Cascavel. “Vamos fazer mais leitos e aumentar a estrutura para o bem-estar dos acompanhantes que serão acolhidos. E também para pagar as despesas da casa. Geralmente recebemos doações de comida e produtos de limpeza ao longo do ano, mas ainda existem despesas como contas de água, luz e pagamento de salário”, explica Cláudia da Silva Frantiozi, presidente da associação.

Serão comercializados calçados, roupas, acessórios, utensílios de cozinha e objetos para casa. Os itens, novos e usados, serão vendidos a um preço bem acessível, variando entre R$ 2 e R$ 40 apenas. E ainda é possível doar: há pontos de coleta disponíveis na cidade e, mesmo durante o bazar, as doações podem ser feitas diretamente na capela.

Além disso, quem não puder colaborar doando itens ou fazendo compras, pode ajudar por meio do trabalho voluntário. A Associação Casa Dona Vani também precisa de pessoas para ajudar na separação e venda das peças. Quem já se envolveu com essa causa, aconselha. “Eu fiquei bem tocada pelo projeto e ajudo desde o início. É uma casa de muito amor e carinho. Trabalho com o maior prazer no bazar, ajudando como eu posso, porque é uma causa linda”, comenta Charlene Moterle, voluntária da associação. Para se voluntariar ou para saber quais são os pontos de coleta, basta entrar em contato com a diretoria da instituição, por meio do telefone (45) 9912-6843.

A Associação Casa Dona Vani



A casa de acolhimento funciona desde 2014. Centenas de pessoas de diversos cantos do Brasil e até de fora do país já foram abrigadas. São acompanhantes de pessoas que precisam se deslocar para Cascavel em busca de tratamento médico, podendo pernoitar, fazer refeições, lavar e secar roupas, cuidar da higiene pessoal, permanecendo na casa enquanto durar o tratamento do paciente que ele acompanha.

A estrutura conta com três quartos, cada um com quatro camas. Lavanderia, sala e cozinha completa. Para se hospedar, o acompanhante precisa ser comprovadamente carente e passar por uma triagem com as assistentes sociais dos hospitais da cidade. A associação, que é mantida por meio de doações da comunidade, fica na Rua Paraná, 6275, no bairro Coqueiral.