Casa “abandonada” no centro de Foz do Iguaçu escondia mais de uma tonelada de maconha

Policiais militares do 14º Batalhão apreenderam 1.223,8 quilos de maconha em uma casa “abandonada” na região central de Foz do Iguaçu, nessa terça-feira (16). No local, foram encontrados dois carros – um Kia Sportage e um Jeep Cherokee – carregados com a droga.

A PM informou que recebeu denúncia anônima sobre movimentação suspeita na casa, que foi vistoriada pelos agentes de segurança pública. Nenhuma pessoa foi encontrada no local. A maconha e os dois veículos foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil.

“Os militares estaduais consultaram os chassis e constataram que um deles era roubado”, afirmou a Secretaria de Segurança Pública do Paraná. O Kia Sportage tem placas do Paraguai, e o Jeep Cherokee possui emplacamento de São Paulo.

Ao todo, os policiais contabilizaram 51 fardos do entorpecente, encontrados na casa e no interior dos dois veículos, revelou a Comunicação Social do 14º Batalhão.

Reportagem: H2FOZ – Paulo Bogler