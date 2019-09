Carro tomba após batida no Cancelli

Uma colisão entre dois veículos seguida de tombamento deixou uma pessoa ferida na tarde dessa segunda-feira (16), no cruzamento das Ruas Manaus com Manoel Ribas no bairro Cancelli em Cascavel.

Socorristas do Siate foram acionados para atender uma vítima que teve ferimentos leves. A Polícia Militar também foi acionada para auxiliar na sinalização do local.

Dois veículos se envolveram na batida, um veículo Gol e outro veículo pertencente a uma empresa.

Segundo populares, um dos veículos teria avançado o sinal vermelho e provocado o acidente.