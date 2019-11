Carro que transportava celulares nas portas é apreendido no oeste

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu na tarde desta quarta-feira (27), um veículo Ford KA com placas de Presidente Prudente/SP carregado com celulares num compartimento oculto nas portas do veículo.

O veículo era ocupado por um homem de 30 anos e uma mulher de 23 anos ambos naturais de Presidente Prudente/SP.

Durante a abordagem policial o condutor demonstrou muito nervosismo e quando indagado entrou em contradições em suas respostas o que culminou em uma fiscalização minuciosa do veículo.

Os policiais iniciaram uma fiscalização mais aprofundada onde foi possível averiguar alguns indícios que voltaram a atenção para as portas traseiras do veículo. No interior das portas foram encotrados diversos celulares de última geração.

Diante dos fatos veículo, pessoas e mercadorias foram encaminhados à Receita Federal para os procedimentos cabíveis.